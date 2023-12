Messina. Strisce pedonali luminose in via Consolare Pompea, iniziano i lavori - Tempostretto

Da oggi al 20 dicembre senso unico alternativo per brevi tratti

Iniziano da oggi i lavori di realizzazione della linea di alimentazione di attraversamenti pedonali luminosi. Sono stati finanziati nell’ambito del Pon città metropolitane 2014-2020: Messina città accessibile e inclusiva – progetto Me 2.2.3-abbattimento delle barriere architettoniche

Fino a mercoledì 20 dicembre, nella fascia oraria tra le 7 e le 18, saranno istituiti divieti di sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, di transito veicolare per semicarreggiata, il senso unico alternato di circolazione, tutti per tratti di 20 metri, e il limite massimo di velocità di 30 km/h, in vari tratti di via Consolare Pompea.