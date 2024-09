Messina, studenti alla scoperta del liberty grazie al Daf

Shooting di moda con abiti d'epoca nelle ville liberty della città, il progetto del liceo La Farina-Bisazza

“L’avventura Liberty a Messina” è il progetto del Daf che accompagna gli studenti del Liceo La Farina-Basile alla scoperta dell’eclettico stile architettonico che contraddistingue Messina. Le attività, finanziate dalla Regione Siciliana Assessorato ai Beni Culturali e Identità, sarà presentato lunedì 23 settembre alle 17.30 nell’aula magna dell’istituto.



Il percorso ha impegnato studenti e studentesse coordinati dalle professoresse Marta Caudullo, docente di storia dell’arte Liceo La Farina, e Deborah Salemi, docente di design, arte e moda al Liceo Basile e dalla scenografa Mariella Bellantone consulente per Daf Project.

Il lavoro di ricerca è stato articolato in più fasi, alternando le lezioni sulle peculiarità del Liberty nella città dello Stretto, a visite e lezioni dal vivo nelle ville Runci, Martinez, Garnier espressioni di uno stile determinato anche dalle conseguenze del terremoto del 1908.

A conclusione si terrà l’evento di presentazione del report di approfondimento svolto dai gruppi di lavoro dei due licei e che li ha visti impegnati non soltanto nell’elaborazione dei testi ma anche nella realizzazione di uno shooting fotografico in una delle ville e di abiti d’epoca. Sia le fotografie che gli abiti saranno esposti lunedì in occasione della presentazione.