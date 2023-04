Messina suona il jazz: arriva il maestro Jeff Berlin - Tempostretto

Il Jeff Berlin 4et si esibirà al Retronouveau giovedì 20 aprile

MESSINA – Ancora un grande appuntamento con il jazz contemporaneo per Messina. Giovedì 20 aprile al Retronouveau si esibirà il Jeff Berlin 4et. Jeff Berlin è un Maestro, considerato da molti come il migliore bassista solista dei nostri giorni. Figlio di un cantante d’opera e di una pianista, Berlin a cinque anni ha iniziato a studiare il violino. Era considerato un bambino prodigio quando si esibiva con importanti orchestre a New York City.

Verso i 14 anni la svolta con la scoperta del basso elettrico. Jack Bruce è stato uno dei suoi primi punti di riferimento. Successivamente Berlin ha frequentato per alcuni anni il Berklee College of Music e poi è tornato a New York. Per un breve periodo è stato in trio con Allan Holdsworth e Tony Williams. Nel 1975 ha inciso in Europa con il tastierista degli Yes Patrick Moraz poi, tornato nella Grande Mela, ha trascorso anni impegnativi fra lavoro in studio, le date nei club e le sessioni di registrazione.

Jeff Berlin ha suonato con molti dei migliori jazzisti contemporanei. E’ stato Sideman di musicisti del calibro di John McLaughlin, Isaac Hayes, Bill Bruford, Billy Cobham, Yes, Allan Holdsworth, Toots Thielemans, David Liebman, Arturo Sandoval, Michael e Randy Brecker, Mike Stern e Bill Frisell, con i quali ha suonato in tutto il mondo, in una carriera durata più di 40 anni.

Compositore di canzoni iconiche come “Joe Frazier” che è divenuta uno Standard studiato dai bassisti di qualsiasi livello del pianeta. Protagonista dell’HBC Super Trio, con i suoi colleghi Scott Henderson e Dennis Chambers, Jeff ha girato il mondo fino all’arrivo della pandemia. Nel 2022 ha pubblicato forse il suo album più importante carriera “Jack Songs”, dedicato al suo mentore, il bassista dei Cream Jack Bruce.