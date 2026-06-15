Messina Table Soccer, successo in casa a Villa Dante per i peloritani

I giallorossi conquistano il "Pillo", nei giorni scorsi si è tenuto un torneo internazionale in riva allo Stretto che ha visto sfidanti giungere da Belgio, Malta e Francia

MESSINA – Grande vittoria per il Messina Table Soccer. La squadra peloritana di subbuteo, composta da Armando Giuffrè, Alessandro Natoli, Cesare Natoli, Riccardo Natoli e Carmelo Sciacca) alza per la prima volta il Pillo, il trofeo che stilizza il Pilone di Torre Faro. Avvincente il cammino dei giallorossi, che vincono tutte le loro partite, comprese quelle decisive in semifinale con Catania 2-1 e con Cosenza 3-1. A fare festa con la prima squadra anche le filiali Zancle (Dario Marabello, Antonio Campagna, Gaetano Ielapi, Salvo Riggio e Gianluca Giliberto) e Peloro (Salvatore Currò, Angelo Coppolino, Samuele Coppolino, Stefano Stagno e Alessandro Merlino).

Nelle competizioni individuali, grandissima prestazione per la Messina Table Soccer di Riccardo Natoli, che perde in finale ai tempi supplementari con Salvatore Mandanici dei Bologna Tigers. Ai quarti si fermano il fratello Alessandro e Carmelo Sciacca. Ai quarti del Veteran Cesare Natoli. Ai barrage arrivano invece Armando Giuffrè, Salvo Riggio, Gaetano Ielapi, Antonio Campagna e Dario Marabello, mentre Gianluca Giliberto, Salvatore Currò, Angelo Coppolino, Giovanni Trimboli e Stefano Stagno ben figurano nel Cadetti. Medaglia di bronzo per Samuele Coppolino (che supera il girone anche nell’Open) nell’Under 16. Si conclude così nel migliore dei modi una stagione da incorniciare per il calcio da tavolo messinese, caratterizzata dalla storica promozione in serie A e da una serie entusiasmante di successi in diverse competizioni.

La manifestazione internazionale nel Centro Esisto

La kermesse, cui hanno preso parte circa ottanta partecipanti e quindici squadre provenienti da tutto lo Stivale e da Belgio, Malta e Francia, si è disputato nello splendido “Centro Esisto” di Villa Dante, messo a disposizione dalla Messina Social City. Una struttura accogliente, che ha riscosso apprezzamenti da parte di atleti e accompagnatori (che hanno usufruito anche degli altri servizi offerti da Villa Dante).

Adessi, ultimi scampoli di allenamenti in sede per i subbuteisti messinesi. Poi, un meritato riposo e la ripresa della preparazione ad agosto, in vista di una stagione che si preannuncia più che impegnativa Stupendo il percorso dei peloritani, che hanno ulteriormente migliorato la propria posizione, dopo il girone di andata, centrando il secondo posto, utile per la promozione diretta. Grande la soddisfazione della dirigenza del club, che raccoglie i frutti di sacrifici e di un lavoro di programmazione durato anni.