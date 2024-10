Messina, tavoli abusivi sul marciapiede: chiude paninoteca del centro

La chiusura per 5 giorni dopo i controlli della Municipale: 16 metri quadri di sedie e tavoli abusivi in via Giordano Bruno

Messina – Disco rosso del sindaco ad una paninoteca di centro città, che dovrà chiudere per cinque giorni per ottemperare alla sanzione disposta con ordinanza dal primo cittadino Federico Basile.

Il locale aveva occupato abusivamente 16 metri quadri di strada e marciapiede con sedie e tavoli, all’esterno del locale, in via Giordano Bruno.

La sanzione arriva dopo il controllo della Polizia Municipale che risale allo scorso settembre. Se non dovesse chiudere entro tre giorni dalla notifica, saranno gli stessi vigili urbani a porre i sigilli alla paninoteca.