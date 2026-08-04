 Messina, tir rimane impatanato in piazza Lo Sardo e blocca la strada

Messina, tir rimane impatanato in piazza Lo Sardo e blocca la strada

Redazione

Messina, tir rimane impatanato in piazza Lo Sardo e blocca la strada

martedì 04 Agosto 2026 - 14:49

La polizia municipale sta gestendo il traffico per sbloccare la situazione. Erano tre i tir ma due sono riusciti a ripartire nella zona dell'ex Piazza del Popolo

MESSINA – Tre tir sono arrivati in zona piazza Lo Sardo e uno è rimasto bloccato. Il conducente, intorno alle 14.30 di oggi, non è riuscito più a ripartire. Il mezzo pesante proveniva da via Porta Imperiale ed è rimasto impantanato nei pressi dell’ex Piazza del Popolo. Da qui il blocco momentaneo della strada.

Tir in piazza Lo Sardo 2

La polizia municipale sta gestendo la situazione e punta a sbloccare il traffico quanto prima.

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