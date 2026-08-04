 Il crollo a Messina, la titolare del bazar nomina i legali

Il crollo a Messina, la titolare del bazar nomina i legali

Marco Olivieri

Il crollo a Messina, la titolare del bazar nomina i legali

martedì 04 Agosto 2026 - 14:32

La signora Yang Fenfen esprime vicinanza alle vittime e ribadisce di essere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nominati due avvocati

MESSINA – Ieri la sua testimonianza attraverso due “portavoce”. Oggi la nomina di due avvocati. Dopo il crollo del palazzo a Pistunina, la titolare dell’attività commerciale Grandi Magazzini ha affidato la propria tutela legale agli avvocati Antonio Giacobello e Giuseppe Maisano.

In una nota, i professionisti comunicato l’incarico affidato loro dalla signora Yang Fenfen, conosciuta anche come Viola. Viene ribadito il dolore per “l’amica e dipendente” Alessandra Frazzica, “alla cui famiglia la signora si stringe fortemente e desidera far pervenire le più sentite e sincere condoglianze”. Ma anche la vicinanza ai familiari di Lhairu Warnakulasuriya, tuttora disperso, e della famiglia Leone, “con la quale da alcuni intercorrevano rapporti di stima e rispetto reciproci”.

“Pronta a collaborare con l’autorità giudiziaria”

La titolare del bazar, come era già emerso ieri, fa sapere, tramite i suoi avvocati, che è “pronta a collaborare con l’autorità giudiziaria e con gli inquirenti per qualsivoglia chiarimento in merito ai fatti, confidando nel celere accertamento della verità e delle effettive responsabilità”.

Gli avvocati fanno pure riferimento agli “ingentissimi danni patrimoniali” subiti.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Messina, riaperto il Ponte Mella a San Saba VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED