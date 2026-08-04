Il crollo a Messina, la titolare del bazar nomina i legali

La signora Yang Fenfen esprime vicinanza alle vittime e ribadisce di essere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Nominati due avvocati

MESSINA – Ieri la sua testimonianza attraverso due “portavoce”. Oggi la nomina di due avvocati. Dopo il crollo del palazzo a Pistunina, la titolare dell’attività commerciale Grandi Magazzini ha affidato la propria tutela legale agli avvocati Antonio Giacobello e Giuseppe Maisano.

In una nota, i professionisti comunicato l’incarico affidato loro dalla signora Yang Fenfen, conosciuta anche come Viola. Viene ribadito il dolore per “l’amica e dipendente” Alessandra Frazzica, “alla cui famiglia la signora si stringe fortemente e desidera far pervenire le più sentite e sincere condoglianze”. Ma anche la vicinanza ai familiari di Lhairu Warnakulasuriya, tuttora disperso, e della famiglia Leone, “con la quale da alcuni intercorrevano rapporti di stima e rispetto reciproci”.

“Pronta a collaborare con l’autorità giudiziaria”

La titolare del bazar, come era già emerso ieri, fa sapere, tramite i suoi avvocati, che è “pronta a collaborare con l’autorità giudiziaria e con gli inquirenti per qualsivoglia chiarimento in merito ai fatti, confidando nel celere accertamento della verità e delle effettive responsabilità”.

Gli avvocati fanno pure riferimento agli “ingentissimi danni patrimoniali” subiti.

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