Messina. Topi nel lago di Ganzirri

Il risanamento ambientale dei laghi di Ganzirri è una priorità, a vantaggio dei messinesi e di una possibile valorizzazione turistica

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Facendo il giro del lago di Ganzirri tutte le mattine topi a frotte”.

Le immagini parlano chiaro ed evidenziano in maniera cruda che il risanamento ambientale dei laghi di Ganzirri è una priorità. E lo è prima di tutto per i messinesi che dovrebbero avere finalmente la possibilità di godere a pieno titolo di questa ricchezza naturalistica. Ma è lo anche per la possibilità che i nostri laghi diventino un luogo di attrazione turistica.

L’amministrazione comunale, con il progetto “I balconi sui laghi” , ha compiuto un importante passo avanti verso la loro valorizzazione. Ma il lavoro da portare a termine è ancora tanto. Perchè camminare o correre ancora in mezzo ai topi non è una bella esperienza.