Messina, topo d’auto seriale bloccato dai Carabinieri

Fermato mentre tentava di scassinare una utilitaria in centro città, è stato riconosciuto come il responsabile di altri due furti. Ma non solo...

Messina – Il giorno prima era stato fermato con oggetti da scasso sull’auto. Ed era la terza volta che veniva “beccato” con tutti gli arnesi utili a compiere un furto. Il giorno dopo i Carabinieri lo hanno colto sul fatto. Quando sono andati ad eseguire l’arresto, lo hanno identificato come responsabile di altri due colpi. Alla fine sono scattati gli arresti domiciliari per Gianpiero Di Blasi, che ora attende il processo, fissato per il prossimo 10 giugno. L’uomo è difeso dall’avvocato Antonio Spiccia.

I furti con scasso in serie

Il 31enne lunedì scorso è stato sorpreso da una pattuglia del Radiomobile mentre cercava di manomettere lo sportello di una utilitaria, in viale Italia. Quando ha visto l’auto dell’Arma, ha gettato a terra un cacciavite, che i militari hanno sequestrato insieme alla chiave di una Smart trovatagli addosso. Avvisato il proprietario dell’auto del furto sventato, i militari hanno condotto Di Blasi in caserma. Qui lo hanno identificato come il responsabile di altri due furti avvenuti pochi giorni prima a Bordonaro. In quelle occasioni le telecamere di sicurezza lo avevano inquadrato intento nel “colpo”. Il giorno prima del furto sul viale Italia, infine, l’uomo era controllato, per la terza volta nel giro di poco, con arnesi da scasso, denunciato e rilasciato.

La giudice Crisafulli a questo punto ha disposto per lui i domiciliari, in attesa del processo.