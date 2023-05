Messina, torna Bicincittà: si parte il 7 maggio da Piazza Duomo - Tempostretto

Raduno alle 8 e partenza alle 9.30: il centro città si animerà di bicicletta e ciclisti di ogni età. L'anno scorso in prima fila i candidati sindaco

MESSINA – Un anno fa ai nastri di partenza ci furono i candidati sindaco, con una Messina in piena campagna elettorale, a poche domeniche dal voto. Ora Bicincittà torna e chissà che non ci siano l’intera Giunta e il Consiglio comunale a dare l’esempio, partecipando attivamente a una manifestazione molto amata dai cittadini messinesi. Bicincittà torna il prossimo 7 maggio e a organizzarla sarà ancora il Comitato territoriale Uisp di Messina, grazie al lavoro del presidente Santi Cannavò e del suo giovane staff.

Il percorso

Il raduno è previsto, da ordinanza viabile, alle 8 a Piazza Duomo, mentre la partenza scatterà alle 9.30. Poi il percorso, che vedrà interessati o Cavour, via Tommaso Cannizzaro, via dei Mille, via Ettore Lombardo Pellegrino, viale San Martino (carreggiata monte) fino a viale Europa, viale San Martino (carreggiata mare), via XXVII Luglio, via Ugo Bassi, via Tommaso Cannizzaro, via Garibaldi, via Loggia dei Mercanti (piazza Duomo per i più piccoli), via Argentieri, via Gasparro, via Cavalieri della Stella, via San Cristoforo, via XXIV Maggio, viale Boccetta, via Garibaldi, piazza Castronovo, viale Giostra, viale Regina Elena, viale Regina Margherita, viale Principe Umberto con pausa ristoro antistante Sacrario Cristo Re, viale Italia, viale Europa, via Catania, via San Cosimo, via Maregrosso, via Salandra, via La Farina, via Trieste, via Geraci, via Cesare Battisti, via I Settembre. E l’arrivo, nuovamente a Piazza Duomo.

Il corteo, si legge nell’ordinanza, dovrà essere supervisionato dalla Uisp e dovrà “raccogliersi” in 500 metri, per dare la possibilità alla viabilità di scorrere tranquillamente intorno alla manifestazione stessa. Ci sarà un presidio mobile di pronto soccorso, con personale medico e paramedico, e il personale Uisp sarà coadiuvato dalla Polizia municipale in alcuni punti strategici del percorso, alle intersezioni semaforiche.

