Messina. Torna in scena lo sbarco di Don Giovanni d'Austria - Tempostretto

In programma la manifestazione il 6 agosto, con corteo, palio e rievocazione in costume

MESSINA – Una quattordicesima edizione che riempie d’orgoglio l’assessore alla Cultura Enzo Caruso. Nel 451esimo anniversario dello sbarco di Don Giovanni d’Austria, ritorna dopo lo stop da pandemia la manifestazione promossa dall’associazione “Aurora”, con iniziative dal 4 agosto e la partenza del corteo in costume sabato 6 agosto dalle 17.

Per la terza volta, la nave scuola “Palinuro”, unità a vela della Marina militare, sarà a Messina per rappresentare la “Real” di Don Giovanni d’Austria. “Oggi ricordare la battaglia di Lepanto, sfilare in corto e dar vita a una rappresentazione che ha ormai eco internazionale – ha messo in risalto Caruso – significa dare valore all’importanza della pace nel Mediterraneo e del dialogo tra i popoli”.

Si tratta di un’iniziativa che, oltre ad avere il patrocinio del ministero dei Beni culturali, è stata dichiarata dallo stesso ministero “una delle rievocazioni più importanti e suggestive d’Italia per i suoi contenuti e le modalità di svolgimento”, tiene a sottolineare Caruso.

“Una manifestazione di rilievo internazionale con Messina protagonista”

Oggi a Palazzo Zanca la manifestazione è stata presentata dal sindaco Federico Basile, dagli assessori Caruso e Salvatore Mondello (“Io sono impegnato a dare una mano sul piano concreto al servizio di questo progetto portato avanti con passione dal collega Caruso”), alla presenza delle autorità civili e militari impegnati nella complessa macchina della rappresentazione Erano presenti pure il presidente della Camera di Commercio Ivo Blandina; i presidenti, di Assonautica Messina, Santi Ilacqua, e del Circolo ricreativo di Pace, Carmelo Recupero; e l’architetto Nino Principato, autore della sceneggiatura della rievocazione dello sbarco.

RIleva l’assessore alla Cultura: “Quest’iniziativa rientra, a distanza di quattordici anni, tra gli eventi di maggiore attrazione, dopo la Vara ed i Giganti del Ferragosto messinese e dell’intera programmazione Messina Città della Musica e degli Eventi. Le istituzioni coinvolte, tra cui il Comune di Messina, lavorano in totale sinergia per poter sostenere una manifestazione di ampio respiro internazionale, alla quale partecipano ogni anno i delegati della rete del network Euro-Mediterraneo Sulle rotte di Lepanto. Dallo scontro all’incontro“.

Articoli correlati