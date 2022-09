Messina tra le 16 città coinvolte nella "Giornata nazionale del biologo professionista" - Tempostretto

L'1 e il 2 ottobre a Piazza Cairoli si parlerà di nutrizione, ambiente e risparmio

MESSINA – Anche a Messina si terrà la manifestazione riguardante “L’VIII Giornata Nazionale del biologo professionista”, promossa dall’Enpab, l’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei biologi, per favorire la prevenzione in ambito nutrizionale. A Piazza Cairoli, l’1 e il 2 ottobre, dalle 10 alle 18, i cittadini potranno ricevere una consulenza gratuita riguardante le abitudini alimentari, per capire come tenere un corretto stile di vita e ricevere consigli su risparmio, sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Tanti i temi da approfondire, con l’aiuto di professionisti della materia.

La presidente Stallone: “Affermare la figura del biologo”

Messina è tra le 16 città partecipanti insieme a Bari, Bologna, Cagliari, Cosenza, Firenze, Genova, Milano, Padova, Perugia, Pescara, Potenza, Roma, Salerno, San benedetto del Tronto e Torino. Oltre 600 i biologi coinvolti nel 2019, ultima edizione pre-pandemica. “In un momento storico di grande criticità per il lavoro, soprattutto per i giovani, la Giornata rappresenta un evento centrale per la sua capacità implicita di sostenere la professione in termini di visibilità e di affermazione della figura del biologo verso il cittadino. L’effetto altrettanto diretto e immediato è un accrescimento del lavoro e un conseguente consolidamento progressivo del reddito che, tradotto in numeri previdenziali, determina un miglioramento della prestazione pensionistica futura. Crediamo fermamente che il futuro inizi e si costruisca nel presente, per questo lavoriamo costantemente per tenere la professione in salute, anche attraverso progetti innovativi di welfare e sostegno al lavoro come questa Giornata”, ha dichiarato la presidente Enpab Tiziana Stallone.