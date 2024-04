Messina, traffico in tilt per il controesodo pasquale VIDEO e FOTO

Lunghe code e auto incolonnate lungo la via Vittorio Emanuele II, Garibaldi e viale Boccetta

MESSINA – Traffico paralizzato dalla stazione agli imbarchi della Caronte. Fra i vacanzieri di ritorno dal ponte di Pasqua in Sicilia anche tanti messinesi rimasti intrappolati nelle proprie auto per più di un’ora. La via Vittorio Emanuele II è paralizzata dal traffico del controesodo, così come la via Garibaldi e il viale Boccetta. All’incrocio fra queste ultime due strade ci sono gli agenti della Polizia municipale, coordinata dal vice comandante Giovanni Giardina, a veicolare il transito.

Nessun vigile o cartello informativo all’inizio della cortina del porto per segnalare il disagio ai cittadini. La Caronte & Tourist ha ampliato il servizio con 5 navi che traghettano sullo Stretto. Ecco le immagini