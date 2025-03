Messina, tragedia sfiorata in centro. Giovane lambita dal crollo da una facciata FOTO

I detriti non l'hanno centrata. Traffico deviato dai via dei Mille in via Nino Bixio

Tanta paura ma nessuna seria conseguenza, alla fine, in via dei Mille, dove una grossa parte di intonaco si è staccato dal muro perimetrale al secondo e ultimo piano di un palazzo ad angolo con la via Nino Bixio.

Alcuni detriti hanno sfiorato una giovane che transitava in strada, proprio all’angolo tra i due palazzi. La ragazza è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 arrivata sul posto, non ha riportato gravi conseguenze, come confermano anche le autorità sul posto.

Via dei Mille è attualmente chiusa e il traffico è convogliato sulla via Nino Bixio in attesa della messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche la polizia municipale.