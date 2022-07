Messina. Tragico incidente a Minissale, muore ragazzo di 18 anni - Tempostretto

Ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa su un palo della pubblica illuminazione. Il decesso al Policlinico

MESSINA – La tragedia si è consumata in pochi istanti ed è costata la vita ad un giovane (F.C.) di 18 anni delluogo (era diventato maggiorenne lo scorso aprile). Il ragazzo si trovava a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo, finendo la corsa su un paolo della pubblica illuminazione a Minissale, in via Colleoni, all’altezza della chiesa evangelica. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini della sezione Infortunistica della Polizia locale, coordinati dall’ispettore Giovanni Arizzi. Il 18enne è deceduto nel pomeriggio al Policlinico di Messina, dove era stato trasportato con un’ambulanza del 118 per le gravi ferite riportate.