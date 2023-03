Messina. "Troppo spazio ai bus e pochi parcheggi sul viale Italia", chiesta rimodulazione - Tempostretto

L'iniziativa del consigliere Dario Carbone: "Disagio lamentato da centinaia di residenti"

MESSINA – Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Dario Carbone, insieme alla vice presidente della IV Municipalità Debora Buda, ha richiesto al Dipartimento servizi territoriali ed urbanistici la rimodulazione delle fermate degli autobus dell’Atm nel tratto del viale Italia compreso tra la via Tommaso Cannizzaro ed il viale Europa a causa della distanza assai ridotta tra le fermate. “Distanza notevolmente sotto la media, spiega il consigliere comunale”. “Non posso che rappresentare il disagio lamentato da centinaia di residenti della zona – dichiara Carbone – che mi hanno fatto pervenire un importante numero di firme per ottenere la rimodulazione considerato che quanto più è ridotta la distanza tra le fermate degli autobus con la relativa segnaletica orizzontale e verticale tanto è maggiore l’assenza di parcheggi per le autovetture dei suddetti cittadini”.

Il precedente sul viale Principe Umberto

Il consigliere comunale evidenzia che già con una precedente ordinanza il Dipartimento servizi territoriali ed urbanistici ha preso atto della errata realizzazione della segnaletica orizzontale predisposta dall’Atm ed ha rimodulato le fermate sul viale Principe Umberto considerato il fatto che la distanza tra le fermate contenute in quel tratto di strada era infatti assai ridotta e di circa 160 metri rispetto alla distanza media normale che è pari a 350-400 metri”. La stessa situazione che si presenta oggi sul viale Italia. “Ho dunque richiesto – ha concluso Carbone – unitamente alla vice presidente di Fratelli d’Italia della IV Municipalità Debora Buda. che si è occupata della problematica sul viale Principe Umberto, una celere rimodulazione delle fermate degli autobus dell’Atm Spa nel tratto del viale Italia compreso tra la via Tommaso Cannizzaro ed il viale Europa”.