Messina, tutto pronto per la settimana internazionale del Beach Volley

Lunedì la cerimonia ufficiale di apertura del villaggio, seguono le qualificazioni europee e la tappa Pro Tour. Esposto il programma musicale a Piazza Duomo

MESSINA – Campi già montati e villaggio già circoscritto in piazza Duomo. La Team Volley Messina promoter locale insieme alla direzione regionale dei Vigili del Fuoco per il supporto tecnico-logistico sta ultimando i preparativi in vista della settimana internazionale del beach volley. Appuntamenti raddoppiati alla “Beach Arena Comune di Messina”, come spiegato nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, con le qualificazioni europee prima e il torneo vero e proprio che per il terzo anno consecutivo allieterà i pomeriggi e le serate dei messinesi. Partner dell’evento la Federazione Italiana Pallavolo, il comitato regionale Fipav Sicilia e il comitato territoriale Fipav Messina.

Lunedì 16 giugno si svolgerà la cerimonia ufficiale di apertura del Villaggio Sportivo dalle ore 18:30. Parteciperanno le autorità cittadine grazie a cui è stato possibile replicare il beach volley sotto la Cattedrale.

Il 17 e 18 giugno la Cev Nations Cup, tappa di qualificazione europea. Partite in programma dalle ore 9 fino alle 20.

Dal 19 al 22 giugno il World Beach Pro Tour Futures, torneo internazionale riconosciuto dalla Fivb con partite fino alle ore 21. Da martedì a sabato inoltre saranno programmati spettacoli musicali a seguito delle partite.

Il programma musicale a Piazza Duomo

Martedì 17 giugno: Teresa Pitzales & Black Soul (live).

Mercoledì 18 giugno: The Galàs Band (live).

Giovedì 19 giugno: Franco Presti e la 4Dance Band.

Venerdì 20 giugno: Davide Bruno – The Golden Age – Andrea Zanghì DJ Set.

Sabato 21 giugno: Valeria Prestianni – Ivan Trischitta – 88Trash (live).

Autorità presenti alla presentazione

Come dicevamo, lunedì 16 giugno, alle ore 18:30, in Piazza Duomo, si terrà l’inaugurazione del Villaggio della Beach Arena, dando ufficialmente il via alla Settimana del Beach Volley Internazionale.

Interverranno all’evento di apertura, il sindaco di Messina Federico Basile, l’assessore alle Politiche Sportive e ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro, l’esperto comunale allo Sport Francesco Giorgio, il presidente Comitato Regionale Fipav Sicilia, Antonio Locandro, il presidente Comitato Territoriale Fipav Messina, Alessandro Zurro e Daniela Cardile, presidente Team Volley Messina. Presenti tra gli altri il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, rappresentato dal direttore regionale VVF Sicilia, Agatino Carrolo e dal Comandante provinciale VVF Messina, Giampiero Rizzo.