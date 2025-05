Beach Volley al Duomo, Giorgio: “Messina ha mostrato di apprezzare” VIDEO

Dal 17 al 18 giugno la Nations Cup, dal 19 al 22 la tappa Pro Tour Futures che vedrà coinvolte 56 coppie da 26 nazioni. Quest'anno match notturni e serate musicali

MESSINA – Torna la sabbia a Piazza Duomo, per il terzo anno consecutivo Messina ospita il Beach Volley Internazionale e per l’occasione raddoppia. Una settimana di Beach Volley Internazionale, infatti dal 17 al 18 giugno si disputerà la Nations Cup, mentre dal 19 al 22 giugno, come già nei due anni precedenti, la tappa del Pro Tour Futures che vedrà impegnate 56 coppie, 28 maschili e altrettante femminili.

I quattro campi, due da gioco e due da allenamento, saranno allestiti nel centro di Piazza Duomo e la manifestazione è organizzata dalla Team Volley che avvicinerà i propri tesserati ai campioni internazionali in quanto volontari, a curare la logistica il corpo dei Vigili del Fuoco con la Federazione di Pallavolo Territoriale, di Messina, e regionale che in sinergia con l’amministrazione, molto disponibile, hanno reso possibile replicare l’evento per il terzo anno consecutivo.

Tra le novità attese un potenziamento della tribuna e delle aree d’ombra per rendere più fruibile al pubblico il torneo, ci saranno come già lo scorso anno partite nella fase serale, fino alle 21:30, infine anche eventi collaterali musicale ogni sera per coinvolgere le persone in tutte le serate.

Le parole alla presentazione

Francesco Giorgio, esperto allo sport del sindaco: “Il successo della prima e seconda edizione di questa tappa mondiale di Beach Volley ha determinato la scelta di continuare, un evento che attrae atleti da ogni parte del mondo a cui si aggiungono famiglie e accompagnatori. Sarà confermata la location del Duomo e avremo anche la nazionale italiana che si fermerà qualche giorno in più per la Nations Cup. Elemento fondamentale è che esportiamo la nostra bellissima piazza e città in tutto il mondo. Ormai con una grande equipe messa in piedi dalla Team Volley e Federazione provinciale e regionale non abbiamo difficoltà per la logistica supportati anche dai vigili del fuoco. Anche i cittadini di Messina superata la difficoltà della sabbia su basolato di piazza Duomo hanno riempito le tribune per osservare le gare dimostrando apprezzamento anche chi non ha mai visto partite di beach volley”.

Alessandro Zurro, presidente comitato territoriale Fipav Messina: “Cresciamo con un doppio impegno quest’anno, un evento ormai collaudato e una squadra ormai forte, la Team Volley è una società ben organizzata, il Comune è sempre disponibile e la città risponde. Un ringraziamento anche doveroso al lavoro incredibile dei vigili del fuoco e tutti i volontari che faranno parte della manifestazione, ci saranno anche eventi collaterali con la musica per rendere più spettacolare questo evento”.

Daniela Cardile, presidente Team Volley Messina: “Ringraziamo chi permetterà per il terzo anno consecutivo lo svolgimento del torneo, i nostri giovani tesserati saranno presenti perché oltre ad allenarsi in palestra saranno coinvolti in questo evento, i ragazzi saranno tanti ed entusiasti di stare vicino ai campioni. Aspettiamo di vedere numerosi appassionati in Piazza Duomo”.

Roberto Bombara, direttore della manifestazione: “Quest’anno qualificazioni Nations Cup con sei delegazioni internazionali, poi ci sarà la tappa world tour del beach volley con 28 coppie maschili e 28 femminili, 26 nazioni rappresentate da tutti e cinque i continenti. Monteremo i quattro campi al centro della piazza, due tribune con maggior numero di posti e predisporremo più aree d’ombra. Avremo partite serali fino alle 21:30 e subito dopo attrezzeremo serate musicali”.

Carmelo Siracusa, ispettore Vigili del Fuoco: “L’impegno come quello degli anni scorsi con la direzione regionale e il comando provinciale che daranno massima disponibilità. Sappiamo quando è importante la logistica e supporteremo le attività in piazza”.

Articoli correlati