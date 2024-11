Messina. Un ferito nella rissa tra giovani sul bus

Fermato un sospettato. L'episodio sullo Shuttle nei pressi della Stazione

Messina – E’ stato trasportato per accertamenti all’ospedale Piemonte il giovane rimasto coinvolto in una rissa tra coetanei sul bus. E’ accaduto sullo Shuttle, e sull’episodio stanno indagando i poliziotti delle Volanti, ai comandi del dirigente Mario Venuto, che stanno interrogando un sospettato.

Il ragazzo comunque non sarebbe in gravi condizioni ma il 118 ha preferito trasferirlo al pronto soccorso per approfondire. Gli agenti poco dopo hanno fermato un ragazzo, sospettato di essere l’autore del ferimento. Secondo i primi accertamenti la rissa sarebbe scoppiata per futili motivi.