Messina. “Una notte in sala d’attesa per avere notizie su mia madre”

Una signora racconta l'esperienza al pronto soccorso dalle 19 di lunedì alle 8.45 di martedì per avere informazioni sull'esito dei controlli"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ho portato ieri mia madre, molto anziana, al pronto soccorso del Policlinico di Messina perché aveva problemi respiratori. E la febbre da alcuni giorni. Io e mia sorella, però, abbiamo subito un’attesa infinita dalle 19 di lunedì fino alle 7.30 di martedì per avere informazioni sugli esami e su come i controlli stessero procededendo. Ho trovato un pronto soccorso pieno e per ore ho atteso di parlare con un medico. Mia madre è stata ricoverata e dimessa alle 8.45 di stamattina. Ma non avere notizie fino alle 6.30 di mattina è stato davvero pesante. Io e mia sorella abbiamo trascorso la notte in sala d’attesa nell’attesa che qualcosa si sbloccasse”.

Il problema è antico. Già nell’intervista con Giuseppe Murolo, direttore sanitario del Policlinico universitario “Gaetano Martino” di Messina, “Troppi arrivi in pronto soccorso e ricoveri, serve l’assistenza territoriale”, si evidenziava la necessità di accelerare nel solco della sanità terrritoriale. Una svolta che attendiamo ancora. In una fase di grande debolezza della sanità pubblica, con il tema delle liste d’attesa al centro del dibattito, diventano fondamentali le comunità assistenziali, le attività domiciliarie, le équipe itineranti multidisciplinari nei territori.