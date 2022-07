Messina. Vegetazione e rudere in fiamme a Castanea, rogo spento dopo diverse ore - Tempostretto

Sono intervenuti i Vigili del fuoco e gli uomini della Forestale. Necessario l'intervento di due canadair

MESSINA – Squadre dei Vigili del fuoco e della Forestale hanno lavorato per ore, fino al tardo pomeriggio di ieri, prima di spegnere l’incendio sviluppatosi a Castanea, in contrada Grazia. Per circoscrivere le fiamme si è reso necessario anche l’utilizzo di due canadair, uno dei Vigili del fuoco e l’altro del Corpo forestale. L’incendio ha interessato ettari di vegetazione ed un rudere dove tra i detriti che si trovavano all’interno vi era anche una bombola.