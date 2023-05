Messina verso la festa della Madonna della Lettera. Ecco il programma - Tempostretto

La processione sì svolgerà sabato 3 giugno alle 18.30

L’arcidiocesi si prepara a celebrare la festa in onore della celeste Patrona della Città e della Chiesa messinese.

Il simulacro della Vergine Maria percorrerà le principali strade cittadine e “potrà attestare ancora una volta il suo amore e la devozione a Colei che è invocata nostra perpetua protettrice”.

Il giorno della festa sarà preceduto da alcuni momenti.

Domenica 28 maggio, alle ore 17 in Cattedrale il biblista mons. Giuseppe Costa proporrà la catechesi mariana dal titolo “Grandi sono le opere del Signore”.

La vigilia, venerdì 2 giugno, alle ore 19 l’arcivescovo mons. Giovanni Accolla presiederà in Cattedrale i Vespri solenni. La sera si segnala l’iniziativa “Notte Mariana” promossa dal CID (Centro Interconfraternale Diocesano) che offrirà una serie di eventi e le visite alle chiese del centro storico (Cattedrale, S. Caterina, Catalani, S. Giuseppe e S. Elia), che dalle ore 20 in poi resteranno aperte e proporranno iniziative di spessore culturale e spirituale.

Il giorno della festa, sabato 3 giugno, alle ore 11 il Card. Lazzaro You Heung-Sik, Prefetto del Dicastero vaticano per il Clero, presiederà il Pontificale concelebrato dall’arcivescovo, dal vescovo ausiliare e dal clero messinese. Alle ore 18.30 avrà luogo la processione per le vie cittadine, cui seguirà al rientro la Santa Messa.

Inoltre, il giorno della festa l’arcivescovo renderà pubblico il Decreto di Indizione della Visita Pastorale, ponendo questo importante evento ecclesiale di ascolto e condivisione – che coinvolgerà l’intero territorio dell’arcidiocesi con le sue comunità cristiane, le sedi istituzionali e i quotidiani luoghi di aggregazione e di incontro della gente – sotto lo sguardo materno di Maria.