Messina, verso l'Ordine dei fisioterapisti - Tempostretto

Proseguono gli incontri a livello provinciale in vista della riorganizzazione dei professionisti del settore

MESSINA – I fisioterapisti fanno squadra ed è imminente la nascita dell’Ordine per la provincia di Messina. Sottolinea in una nota il dottor Filippo Cavallaro: “Tra le attività che periodicamente caratterizzano l’impegno dei fisioterapisti a Messina, oltre alla ricorrenza dell’8 settembre per la Giornata Mondiale della Fisioterapia, due sono molto attese: una a cadenza quindicinale, l’altra a cadenza annuale. Per la prima si tratta di una attività di divulgazione del ruolo e delle competenze del fisioterapista su “Messina Medica 2.0″, per la seconda invece ogni anno ci si incontra a mangiare la focaccia e giocare attraverso l’estrazione dei numeri della tombola con gadget e memorabilia degli eventi di fisioterapia”.

Aggiunge il fisioterapista: “Oggi saremo in una focacceria di Mili Marina. Un appuntamento annuale molto atteso, forse perché mette insieme studenti e professionisti. Di fatto ci si incontra e si onora al nostro Fisiobingo ogni estrazione, con premi per ogni tipo di puntata, dall’estratto al tombolone, introducendo momenti di giochi a quiz, stralci di storia della fisioterapia, di giochi di ruolo e qualche scherzo. Un modo allegro per fare il trasferimento delle nozioni e delle competenze tra gli esperti e i giovani fisioterapisti in formazione”.

