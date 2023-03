Messina. Via Malvagna, dall'abbandono a nuova vita FOTO - Tempostretto

Inaugurata la seconda delle piccole stradine del centro riqualificate

MESSINA – Dopo Via Cicerone, il Comune di Messina riqualifica anche Via Malvagna, la seconda delle piccole strade del centro città inserite nel progetto di riqualificazione. Il vicolo, interamente pedonale, ha assunto un aspetto diverso e collega via della Zecca e Via San Filippo Bianchi.

“Sono piccoli segnali che in realtà non sono così piccoli – ha spiegato il sindaco Federico Basile, che ha inaugurato la strada – . Via Malvagna è una piccola strada che era totalmente abbandonata, oggi è stata rivalutata. Ho scoperto così che c’è anche una piccola attività commerciale. Questi sono segnali che servono al territorio, che merita di essere rivalutato”.

Basile ha poi lanciato un invito al rispetto: “Ora speriamo solamente che l’impegno che mettiamo poi venga mantenuto dalla città. Impensabile che qui o in via Cicerone, che abbiamo riqualificato in precedenza, alcuni cittadini lascino mastelli e sporchino di nuovo. Purtroppo questa è una realtà che stiamo combattendo, ma ho sempre detto che bisogna rispettare tutti di più la nostra città”.