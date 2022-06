Messina. "Viaggio nell'antica Grecia", stasera la presentazione del libro di Leonardo Lindia - Tempostretto

Il libro sarà presentato il 29 giugno alle 19 al Circolo Tennis e Vela, interverrà il presidente del Circolo, avvocato Antonio Barbera. Modererà l’incontro il conduttore radiofonico Alfredo Reni

MESSINA – Il primo racconto del giovanissimo autore Leonardo Lindia sarà nelle librerie dal prossimo 29 giugno, in quella stessa data “Viaggio nell’antica Grecia” sarà presentato presso il Circolo del Tennis e della Vela in viale della Libertà.

Rischia di essere l’autore più giovane pubblicato in Italia. Leonardo Lindia infatti ha dieci anni e scrive storie da quando ne aveva sei. Il suo sogno è lavorare alla Disney: “Vorrei scrivere storie – spiega Leonardo – e disegnare i personaggi come faceva Walt Disney”, perché la sua altra passione è proprio disegnare.

E lo fa anche bene. Il suo modello di artista è Lelio Bonaccorso, il famoso fumettista messinese, che ha realizzato la copertina del libro, nell’immagine in evidenza. “Mi piace – dichiara Bonaccorso – incoraggiare i bambini a inseguire i loro sogni. Quando lo facevano con me quando ero piccolo, mi sentivo invogliato a continuare”.

Viaggio nell’antica Grecia

Il libro sarà pubblicato dalla casa editrice Edas di Mimma Vicidomini. “Ho creduto in questo progetto sin da subito, colpita dalla passione del piccolo Leonardo. Ritengo sia importante investire sulla crescita culturale dei bambini” sostiene la Vicidomini.

“Viaggio nell’antica Grecia” è la storia di un bambino che trova una moneta d’oro raffigurante la dea Atena. Questa moneta lo condurrà in un viaggio nel tempo. Insieme ai suoi compagni avrà una missione da compiere. Quale mistero si celerà dietro la moneta? Come mai sarà stato proprio lui a trovarla?

Torta speciale di Lillo Freni

È in grande fermento anche il Pastry Chef, Ambasciatore del Gusto, Lillo Freni che sta lavorando ad una speciale creazione dedicata all’esordio di Leonardo: “Ho ereditato da mio padre l’amore per l’arte in tutte le sue espressioni. Leonardo, per chi ha avuto come me il piacere di conoscerlo, è un vero talento, empatico, disinibito e determinato sin da piccolo. Con particolare orgoglio, realizzerò una torta esclusiva per celebrare la presentazione del libro, augurando a Leonardo che possa essere l’inizio di una splendida e strepitosa carriera”.