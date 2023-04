Messina. Videosorveglianza su bus e tram per aumentare la sicurezza dei passeggeri - Tempostretto

Va in appalto il progetto dell'Atm da 700 mila euro. Sarà possibile monitorare in tempo reale cosa sta accadendo sui mezzi

MESSINA – Va in appalto il progetto di implementazione del sistema di videosorveglianza, conta passeggeri e rete telematica di bordo per la flotta autobus e tram di Atm. L’intervento è cofinanziato a valere su Asse 6 – Azione 6.1.2.a.5 Pon Città Metropolitane 2014-2020 / React-Eu. L’importo a base di gara è pari a 678mila 175 euro. I termini per partecipare al bando si chiudono il 28 aprile, l’aggiudicazione avverrà sull’offerta economicamente più vantaggiosa. Il progetto ha come finalità quella di dotare di sistemi di videosorveglianza, conta passeggeri e rete telematica di bordo la flotta bus, di lunghezza compresa tra 6 metri e 14 metri, e tram di Atm Spa. Dopo la firma del contratto di fornitura, la ditta avrà cinque mesi di tempo per il completamento degli interventi. Viene infatti specificato che le “prove di verifiche non potranno superare il periodo di 30 giorni solari consecutivi, con un minimo di 10 giorni lavorativi e comunque dovranno essere terminate entro e non oltre il 30 novembre 2023”.

Cosa prevede il nuovo appalto

Alla fine del 2021 Atm aveva aggiudicato un primo appalto relativo alla “realizzazione di un sistema di sicurezza e rilevazione passeggeri a bordo dei mezzi”. La fornitura ha interessato però solo su una parte della flotta bus aziendale, nello specifico gli autobus più lunghi di 12 metri. Il nuovo appalto prevede il completamento su tutta la flotta, con la fornitura di: sistemi di videosorveglianza (telecamere e registratori), sistema Tvcc (monitor telecamera), sistema di conteggio dei passeggeri, rete telematica di bordo. Interessati dal progetto: 49 bus di lunghezza inferiore a 12 metri, 4 bus di lunghezza superiore ai 12 metri (extraurbani mono piano), 1 bus di lunghezza superiore ai 12 metri (extraurbano bipiano), 10 tram. Nella postazione autista sarà installato un pulsante di emergenza azionabile manualmente che consentirà di segnalare alla unità di controllo un evento che dovrà essere marcato ed avviato in live stream. Sarà dunque possibile vedere in tempo reale cosa sta accadendo sui mezzi. Un passo avanti sotto il profilo della sicurezza di autisti e passeggeri.