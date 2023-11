Messina Volley contro Santa Teresa. Arena: "In campo con atteggiamento positivo" - Tempostretto

Dopo la vittoria in casa del Nizzalumera altra trasferta per le ragazze di coach Russo. Arena alla vigilia: "Non sottovalutiamo Santa Teresa"

MESSINA – Seconda trasferta consecutiva per il Messina Volley che, nella 3ª giornata del Campionato di Serie C femminile Fipav, farà visita alla Soluzioni d’Interno di Santa Teresa. Le ragazze di mister Mario Russo cercheranno la continuità dopo la vittoria contro il Nizzalumera e si troveranno di fronte una compagine agguerrita che vorrà riscattare la sconfitta in casa della Nighitor Volley.

A commentare il match di domenica del “PalaBucalo” di Santa Teresa è il centrale giallo-blu Sara Arena: “Il Santa Teresa è una squadra che già conosciamo e non è una compagine da sottovalutare. Noi scenderemo in campo con un atteggiamento positivo e in questa settimana cercheremo di consolidare tutti gli aspetti che ci rendono insicure. Per il resto cercheremo di fare il nostro gioco e dimostrare la squadra che siamo”.

Circa la recente vittoria contro il Nizzalumera ha aggiunto: “Questi tre punti fanno comodo alla nostra classifica, anche se non non guardiamo il punteggio e lavoriamo in palestra sulle nostre potenzialità e sul fare squadra. Solo così riusciremo ad ottenere dei risultati il prima possibile”.

