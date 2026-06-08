Messina Volley e Futura Santa Teresa festeggiano il salto di categoria in B2

La Futura Santa Teresa vince la finale playoff contro la Teams Catania, il Messina Volley acquisisce un titolo sportivo. Tre le messinesi "promosse" dalla serie C

Giunge al termine la stagione di volley in Serie C che regala ancora sorprese. Se dalla finale playoff di Gela esce vittoriosa, e con una prova di forza, la Futura Volley Santa Teresa a guadagnarsi il diritto di giocare la prossima Serie B2 è anche il Messina Volley. Ma andiamo con ordine, al termine della stagione regolare dal girone B di Serie C regionale, quello per intenderci messinese, l’Amando Ionica Volley chiudeva al primo posto e nel triangolare tra prime con gli altri due gironi trionfava e otteneva il primo slot per la prossima B2 in palio.

Futura e Messina Volley in Serie B2

Sabato scorso, al termine di una serie playoff molto intensa, la Futura Volley Santa Teresa, piegava piuttosto nettamente al PalaLivatino la Teams Volley Catania, la formazione etnea cedeva per 3 a 0 (25-14 25-18 25-15) la finale promozione e anche la seconda squadra jonica allenata da coach Prestipino staccava sul campo il pass per la prossima serie B2.

A ciò nella giornata di domenica si è aggiunta l’ufficialità da parte della società che anche il Messina Volley, ai playoff e sconfitta in semifinale dalla Teams Catania, disputerà l’anno prossimo il campionato nazionale di Serie B2. La società peloritana, del presidente Mario Rizzo, ha infatti acquisito i diritti sportivi per poter partecipare al prossimo prestigioso torneo sfuggito per poco sul campo. La compagine giallo-blu ha disputato una stagione di altissimo livello sfiorando la promozione diretta come detto. La formazione guidata da Marcela Nielesen, che ha ricoperto il doppio ruolo di allenatore-giocatore, ha infatti ottenuto 25 vittorie in 28 partite disputate.

Il presidente Rizzo: “Un segnale importante per la città”

La dirigenza ha dunque ritenuto opportuno di completare quanto di buono fatto sul campo, considerando già maturo l’ambiente societario per il salto di categoria. “Sicuramente è un passo importante – commenta il presidente Rizzo – uno step che servirà ad incrementare l’entusiasmo di quello che facciamo giornalmente ed è un segnale importante per la città, confidando sempre nel continuo apporto dei nostri sponsor, che ringrazio per quanto fatto insieme alla componente dirigenziale, tecnica e di squadra”. Circa la prima stagione di Marcela Nielsen come allenatore, il primo dirigente giallo-blu ha aggiunto: “Questo ci inorgoglisce. Marcela ha svolto egregiamente il doppio ruolo di allenatrice/giocatrice e lo dimostrano i risultati e anche l’ambiente sereno, proficuo e determinato che si è percepito all’interno della squadra”.