Messina Volley, ingresso di Michela Laganà nello staff tecnico - Tempostretto

La classe '97 ha fatto tutta la trafila dal minivolley alla prima squadra giallo-blu dove prenderà parte al prossimo campionato di Serie C

MESSINA – Continua l’avvicinamento alla nuova stagione pallavolistica del Messina Volley in Serie C, che ufficializza l’ingresso nello staff tecnico del giovane tecnico Michela Laganà (classe 1997). Laganà si presenta con una laurea in Scienze Motorie e si affiancherà al team di allenatori, composto da Danilo Cacopardo, Domenico Rizzo, Lucia Peditto e Nicholas Amagliani, focalizzando la sua attività nel settore giovanile, risorsa fondamentale per il progetto giallo-blu.

Lei è il fiore all’occhiello del team diretto da Mario Rizzo, essendo cresciuta nel minivolley giallo-blu fino a diventare uno dei cardini della prima squadra che disputa il torneo di Serie C e che dovrebbe, a breve, ufficializzarne la riconferma nel ruolo di palleggiatrice. “Sento sicuramente una responsabilità maggiore – ha commentato Michela Laganà – in quanto io ho fatto il percorso che parte dal minivolley e, attraverso gli under, sono giunta alla prima squadra. Per me dunque è una grande responsabilità rivestire il ruolo di allenatrice nella mia società”.

Successivamente ha messo in evidenza gli insegnamenti ricevuti in questi anni da mister Danilo Cacopardo: “Tra i tanti insegnamenti di Danilo ci sono alcune cose che penso debbano imparare le bambine che cominciano a giocare. Tra tutti è il senso di squadra, in quanto da soli si è forti, ma insieme ancora di più. Poi è importante la dedizione al lavoro, perché solo attraverso il lavoro si costruiscono degli obiettivi”. Infine si è soffermata sulla sua riconferma il prima squadra: “Come ho già detto, io sono il frutto del minivolley di questa squadra ed è questo lo scopo principale della società, ossia portare più in alto possibile le giocatrici del vivaio. Spero di poter aiutare a far crescere questo progetto insieme agli altri tecnici della società”.

