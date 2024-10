Messina Volley, Marika Arena nuovo rinforzo in attacco

La schiacciatrice clase 1999 arriva dall'esperienza con la Ssd Unime e in passato ha vestito la casacca del Team Volley

MESSINA – Il Messina Volley continua il suo avvicinamento alla stagione 2024-25 di Serie C femminile piazzando un nuovo colpo in entrata. Infatti a completare l’attacco dello scacchiere diretto da mister Francesco Trimarchi è il forte martello Marika Arena, proveniente dall’Ssd UniMe. La nuova banda giallo-blu (classe 1999) ritroverà le compagne che la scorsa stagione hanno vestito la maglia delle universitarie: Silvana Natoli e Adriana Ignoto.

Cresciuta nell’Azzurra, la numero 15 del sodalizio del presidente Mario Rizzo, ha anche vestito la casacca del Team Volley Messina. “Quando ho ricevuto la proposta di giocare nel Messina Volley – commenta la nuova schiacciatrice giallo-blu – sono stata piacevolmente sorpresa. Ho sempre ammirato questa società per l’impegno e l’attenzione che rivolge nei confronti delle ragazze. Sicuramente sarà strano all’inizio entrare in quel campo non più da avversaria, ma sono sicura che riuscirò a trovare il giusto equilibrio e mi sentirò subito a mio agio. Dal punto di vista personale spero di crescere e, grazie al Messina Volley, riuscirò a togliermi qualche sassolino dalla scarpa. Dal punto di vista della squadra, spero di trovare il giusto equilibrio con le mie compagne e di portare a casa un ottimo risultato”.