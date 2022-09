Messina Volley, parla Biancuzzo: "Ho ancora molto da imparare" - Tempostretto

Confermata la libero Ylenia Biancuzzo: "Contenta di continuare percorso di crescita al Messina Volley"

MESSINA – Riguarda il reparto difensivo la settima riconferma del Messina Volley. Infatti a dirigere le retrovie del team giallo-blu sarà la giovanissima Ylenia Biancuzzo (classe 2002). Cresciuta nel vivaio della squadra peloritana è stata catapultata direttamente in Serie C nella stagione 2018-19, ma effettivamente è dalla scorsa stagione che organizza da titolare la difesa di mister Danilo Cacopardo.

“Sono davvero contenta di essere stata riconfermata nel Messina Volley – commenta il numero 5 giallo-blu – e di continuare a vestire questa maglia. Anche quest’anno cercheremo di dare il meglio in allenamento per poi affrontare le partite con la giusta carica e consapevolezza. L’anno scorso è stato il mio primo anno da titolare in serie C e penso di essere cresciuta sotto diversi punti di vista, fra i quali tecnico, atteggiamento e approccio in partita.

Ho ancora molto da imparare e sono contenta anche quest’anno di avere al mio fianco le mie compagne per seguirmi in questo percorso di crescita sportivo, istruttivo e personale. Il nostro è uno sport di squadra è dunque – conclude Biancuzzo – ritengo che il percorso, come io stessa ho fatto, all’interno di una squadra come la nostra sia fondamentale sia a livello sportivo che personale, istruttivo e formativo”.

