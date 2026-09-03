Messina Volley, riconferma per la centrale Rebecca La Spada

La classe 2006 originaria di Salina dopo la buona stagione dello scorso anno è stata riconfermata in gialloblu

MESSINA – Nuova riconferma per il Messina Volley che, per la stagione del campionato nazionale di Serie B2 2026-2027, potrà contare sulla giovane centrale Rebecca La Spada. Se pur giovane, classe 2006, la giocatrice originaria di Salina ha disputato la scorsa stagione un ottimo campionato di Serie C, che gli ha valso la riconferma e il salto di categoria in Serie B2. La Spada è cresciuta nel team di Milazzo del Volley ’96, maglia con cui ha fatto il suo debutto nel massimo campionato regionale. Tale trasferimento in prestito dell’atleta, conferma il rinnovo della valida collaborazione con la società mamertina del direttore sportivo Caragliano. Il numero 25 giallo-blu consolida lo scacchiere diretto da Marcela Nielsen che già comprende le riconferme di Giulia Mondello, Miriam Colombrita, Barbora Basile, Sara Arena e Adriana Ignoto e i nuovi inserimenti di Claudia Puglisi, Milly Apruti e Marta Radicella.

“Sono molto contenta di essere stata riconfermata dal Messina Volley – dichiara il centrale peloritano – e di poter continuare il mio percorso con questa società. Lo scorso anno è stata la mia prima stagione a Messina e fin da subito mi sono trovata molto bene con le compagne, lo staff e l’ambiente societario. E’ stata una stagione importante per la mia crescita, dentro e fuori dal campo, e sono contenta di poter dare continuità a questo percorso. Questa sarà la mia prima volta in Serie B2, una nuova sfida che mi motiva molto. Mi aspetto di crescere ancora come giocatrice, acquisire esperienza e dare il mio contributo alla squadra. Come gruppo sono certa che riusciremo a costruire una squadra unita e competitiva, lavorando con impegno e determinazione per toglierci delle belle soddisfazioni”.