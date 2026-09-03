La perdita d’acqua sulla Panoramica, riparata la condotta a Messina

Lo comunica l'Amam. Ripartirà gradualmente la distribuzione idrica nella zona nord della città

MESSINA -“Appena riparata la copiosa perdita lungo la condotta DN 300 che corre lungo la Strada Panoramica e alimenta i serbatoi della zona nord della città. La distribuzione idrica progressivamente verrà ripristinata in tutte le aree interessate, tuttavia, Amam resta sempre disponibile a rispondere alle eventuali richieste di approvvigionamento sostitutivo che dovessero rendersi necessarie.Per informazioni, segnalazioni o richieste di assistenza è possibile contattare il numero 090 3687711, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7″. Lo comunica la partecipata.

Le zone coinvolte

Le zone coinvolte sono Curcuraci, Marotta, Faro Superiore, Salita Fosse, Pace, Sant’Agata, Torre Faro, Ganzirri e Mortelle.

I disagi idrici a Messina

In generale, il tema dei disagi idrici nella zona nord di Messina rimane al centro dell’attenzione. Il tutto con una perdita significativa nella distribuzione: circa il 38 per cento. E una carenza di serbatoi.