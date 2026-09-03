La perdita d’acqua sulla Panoramica, riparata la condotta a Messina

Lo comunica l'Amam. Ripartirà gradualmente la distribuzione idrica nella zona nord della città
MESSINA -“Appena riparata la copiosa perdita lungo la condotta DN 300 che corre lungo la Strada Panoramica e alimenta i serbatoi della zona nord della città. La distribuzione idrica progressivamente verrà ripristinata in tutte le aree interessate, tuttavia, Amam resta sempre disponibile a rispondere alle eventuali richieste di approvvigionamento sostitutivo che dovessero rendersi necessarie.Per informazioni, segnalazioni o richieste di assistenza è possibile contattare il numero 090 3687711, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7″. Lo comunica la partecipata.
Le zone coinvolte
Le zone coinvolte sono Curcuraci, Marotta, Faro Superiore, Salita Fosse, Pace, Sant’Agata, Torre Faro, Ganzirri e Mortelle.
I disagi idrici a Messina
In generale, il tema dei disagi idrici nella zona nord di Messina rimane al centro dell’attenzione. Il tutto con una perdita significativa nella distribuzione: circa il 38 per cento. E una carenza di serbatoi.
come sono segnalati i lavori in corso?
Con 2 bei cartelli nella galleria Bosurgi che, come noto, è costantemente al buio e con carreggiata in curva… a mio parere credo ci sia un bel problema di sicurezza stradale
Bastava mettere un primo cartello P R I M A della galleria.
Questo fa una ottima coppia con la fermata dell’ATM che è stata posta in una curva della panoramica in direzione Faro- Messina… quindi i bus si ferman esattamente nel posto migliore! 😂
Che dire… in città solo top brains! 😂