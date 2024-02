Messina Volley, Sara Arena: “Con la Nigithor dare il meglio per vincere gara importante”

Serie C/f - Nella prima giornata di ritorno del campionato regionale di pallavolo, messinesi impegnate in trasferta con la prima della classe

MESSINA – Comincia in trasferta il girone di ritorno del Messina Volley che, al “PalaCeramica” di Santo Stefano di Camastra, affronterà la capolista Nigithor per l’8ª giornata del Campionato di Serie C femminile Fipav.

Le giallo-blu cercheranno di riscattare la sconfitta della gara di andata per 3-1 contro la compagine tirrenica, ancora imbattuta in questo torneo. Nell’ultima gara del girone di andata capitan Michela Laganà e compagne sono riuscite ad imporsi al tie-break in casa dell’Orlandina Volley, conquistando la quarta posizione in classifica, mentre la capolista si è imposta per 3-1 sul campo del Nizzalumera. ù

La centrale Arena: “Girone di ritorno ricco di emozioni”

“Sabato ci aspetterà una partita importante – presenta il match il centrale giallo-blu Sara Arena – in quanto giocheremo contro la squadra prima in classifica. In queste due settimane di pausa abbiamo cercato di consolidare alcuni aspetti tecnici che necessitavano di un’ulteriore analisi. Con il nostro staff tecnico cercheremo di dare il meglio e di vincere questa partita. Il nostro girone di ritorno sarà ricco di emozioni e di certezze, sia per noi stesse e per l’intero Messina Volley. Ognuna di noi sa il proprio valore. Dobbiamo essere più unite in alcuni momenti di difficoltà, così da poter chiudere al meglio questo torneo”.

Articoli correlati