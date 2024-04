MessinaCon, il Day 0 un trampolino di lancio: “L’anno scorso 14mila persone”

StrettoCrea a Villa Dante il 7 aprile per l'evento gratuito che anticipa la fiera di fine estate. Si punta alle 20mila persone: "Messina finalmente al fianco dei grandi marchi"

MESSINA – Scatta la settimana del Day 0, di fatto una giornata d’anticipazione del MessinaCon”. E se l’evento principale si terrà tra il 30 agosto e l’1 settembre, questa sorta di prequel, con ingresso gratuito, sarà a Villa Dante il prossimo 7 aprile. Un evento a cui StrettoCrea, con la compartecipazione del Comune di Messina, sta lavorando da settimane e che di fatto apre il calendario 2024 delle attività ideate dall’associazione. Ma non ci saranno soltanto fumetti e cosplay.

Mulfari: “Finalmente Messina al fianco dei grandi marchi”

A spiegarlo è stato Giuseppe Mulfari, presidente di “StrettoCrea”: “Ci sarà il Day 0 il 7 aprile e sarà un trampolino di lancio per il MessinaCon che per la prima volta sarà di tre giorni ed è anche inserita nel Riff, la Rete italiana Festival del Fumetto. Finalmente Messina inizia a lavorare con i grandi marchi, EtnaComics, Lucca Comics, Palermo Comicon. Non è più solo qualcosa di localizzato ma ora si affaccia a livello nazionale. Il Day 0 sarà totalmente gratuito a Villa Dante. Ci saranno cosplay, gioco di ruolo dal vivo, giochi da tavolo, stand espositivi e la possibilità di comprare in anteprima i biglietti per il MessinaCon. Inoltre annunceremo la locandina ufficiale dell’edizione 2024 del MessinaCon fatta da Gaspare Orrico”.

Laganà Vinci: “Tante opportunità con eventi così”

E ci sarà anche una mostra, come spiega il vicepresidente Laganà Vinci: “Sì ci sarà la mostra Ghostbusters messa insieme grazie a diversi collezionisti su tutto il territorio italiano e non solo. Questa è soltanto una dele tante mostre che abbiamo portato e porteremo. L’anno scorso abbiamo portato a Palazzo Zanca quella di Ritorno al Futuro, per settembre abbiamo in programma quella su Batman in occasione dell’85esimo anno della nascita del personaggio. Il Day 0 è il primo evento ma aprirà la strada a tanti altri eventi come la mostra Cerbero del 27 aprile, il MessinaCon, la Strett Art, il Ballo del Ceppo e così via. Sarà un anno ricco di eventi”.

E ricco anche di opportunità: “Questo è un mondo che si autoalimenta, diciamo. Basta che ci siano pochi appassionati a fare nucleo e poi intorno arrivano sempre persone nuove. Anche chi non conosce questo mondo si avvicina e ne resta affascinato, è difficile poi lasciarlo andare. Dopo la pandemia la voglia di andare avanti non c’era, ma questa passione ci sta spingendo”.

“Ci aspettiamo dalle 15mila alle 20mila persone”

Mulfari ha poi concluso: “L’anno scorso è andata molto bene, quest’anno ci prepariamo per il decimo anniversario di MessinaCon che dovrebbe essere il prossimo anno, avendo iniziato nel 2015. Ci aspettiamo ancora più persone, tra le 15mila alle 20mila persone. Ma finora tutte le iniziative hanno avuto successo. La mostra di Ritorno al Futuro ha portato qui 6 o 7mila persone, anche da fuori. E preciso che anche noi facciamo tutto a titolo gratuito. Crediamo in Messina e vogliamo che anche altri giovani come noi possano farlo”.