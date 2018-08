Parte "Decoro Messina": squadre a lavoro per ripulire le strade principali

Si chiama “Decoro Messina” ed è il piano di interventi straordinario scattato oggi per ripulire soprattutto le strade principali della città da erbacce, sporcizia, incuria. MessinaServizi ha mandato da questa mattina le squadre che si occuperanno della pulizia sugli assi viari principali della città.

Addetti alla scerbatura, addetti allo spazzamento sia manuale che meccanico e addetti alla raccolta suppellettili, saranno presenti sulle seguenti vie: Viale San Filippo, Viale Gazzi, Viale Europa, Viale Boccetta, Viale Giostra, Viale la Farina, Viale della Libertà, Viale Italia e Circonvallazione tutta e Via Catania con tutta area zona Villa Dante, con un cronoprogramma già inviato al Comune per le relative ordinanze, per estendere dopo a macchia d'olio in tutta la città l'intervento straordinario.

Il primo intervento questa mattina ha toccato Viale Gazzi e Viale Italia, stasera sarà il turno della Circonvallazione a partire dalla galleria Bosurgi. La società però lancia un appello ai cittadini: «Stiamo testando il servizio straordinario per migliorarlo. Grazie alla cittadinanza tutta. Non sporchiamo».

Occhio vigile anche sul fronte dei servizi ordinari, dove i problemi restano. E così MessinaServizi ci riprova, come già in passato aveva fatto Messinambiente, e annuncia inoltre nella prossima settimana saranno attaccati circa 1800 adesivi sui cassonetti con l’ordinanza Sindacale sugli orari e giorni di conferimento dei rifiuti. Un’ordinanza che vieta di gettare la spazzatura il sabato sera ma che i messinesi stentano a rispettare.

Sarà avviato anche un controllo a tappeto da parte degli uffici della società sull’effettivo utilizzo delle compostiere domestiche, che in questo momento consentono lo sconto del 35% sulla parte variabile della TARI a circa 4000 utenze. L’obiettivo è di verificare se chi dichiara l’utilizzo della compostiera in realtà la impiega nel modo corretto per il trattamento dei rifiuti organici, che altrimenti continuano a finire nell’indifferenziato.

F.St.