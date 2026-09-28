Un viaggio nella memoria: via libera al progetto per valorizzare il Gran Camposanto

L'amministrazione comunale punta sulla digitalizzazione e sul turismo esperienziale per far conoscere il patrimonio artistico e storico del cimitero monumentale cittadino

MESSINA – Esaltare il valore storico e artistico del cimitero monumentale di Messina. E’ l’obiettivo del progetto denominato “Percorso della memoria”, il cui finanziamento regionale è stato ora recepito dalla giunta Basile.

L’iniziativa rientra nella programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale ed è mirata a promuovere percorsi di turismo culturale e responsabile.

Le novità tecnologiche e i percorsi tematici

L’intervento prevede l’introduzione di strumenti digitali avanzati per accompagnare i visitatori tra le opere d’arte funeraria presenti nel sito. L’offerta si arricchisce infatti con l’installazione di codici QR e l’utilizzo della realtà aumentata e virtuale per esplorare i monumenti, affiancati da audioguide multilingue disponibili in italiano, inglese e nella lingua dei segni italiana. Il piano comprende inoltre l’attivazione di un portale web dedicato, la georeferenziazione dei punti di interesse artistico e la fornitura di un mezzo elettrico per garantire la mobilità e l’accessibilità inclusiva all’interno dell’area cimiteriale.

Il quadro economico e i prossimi passi

Il costo complessivo dell’opera ammonta a circa trecentomila euro, coperti per la massima parte da un contributo regionale a fondo perduto, mentre la restante quota minoritaria è garantita dal bilancio dell’ente locale come cofinanziamento. L’iter burocratico prosegue adesso con la fase attuativa affidata ai tecnici comunali, che dovranno gestire le procedure di gara e rispettare i tempi imposti dal cronoprogramma per completare la valorizzazione di uno dei siti storici più importanti della città.