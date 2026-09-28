 Un viaggio nella memoria: via libera al progetto per valorizzare il Gran Camposanto

Un viaggio nella memoria: via libera al progetto per valorizzare il Gran Camposanto

Marco Ipsale

Un viaggio nella memoria: via libera al progetto per valorizzare il Gran Camposanto

lunedì 28 Settembre 2026 - 09:30

L'amministrazione comunale punta sulla digitalizzazione e sul turismo esperienziale per far conoscere il patrimonio artistico e storico del cimitero monumentale cittadino

MESSINA – Esaltare il valore storico e artistico del cimitero monumentale di Messina. E’ l’obiettivo del progetto denominato “Percorso della memoria”, il cui finanziamento regionale è stato ora recepito dalla giunta Basile.

L’iniziativa rientra nella programmazione del Fondo europeo di sviluppo regionale ed è mirata a promuovere percorsi di turismo culturale e responsabile.

Le novità tecnologiche e i percorsi tematici

L’intervento prevede l’introduzione di strumenti digitali avanzati per accompagnare i visitatori tra le opere d’arte funeraria presenti nel sito. L’offerta si arricchisce infatti con l’installazione di codici QR e l’utilizzo della realtà aumentata e virtuale per esplorare i monumenti, affiancati da audioguide multilingue disponibili in italiano, inglese e nella lingua dei segni italiana. Il piano comprende inoltre l’attivazione di un portale web dedicato, la georeferenziazione dei punti di interesse artistico e la fornitura di un mezzo elettrico per garantire la mobilità e l’accessibilità inclusiva all’interno dell’area cimiteriale.

Il quadro economico e i prossimi passi

Il costo complessivo dell’opera ammonta a circa trecentomila euro, coperti per la massima parte da un contributo regionale a fondo perduto, mentre la restante quota minoritaria è garantita dal bilancio dell’ente locale come cofinanziamento. L’iter burocratico prosegue adesso con la fase attuativa affidata ai tecnici comunali, che dovranno gestire le procedure di gara e rispettare i tempi imposti dal cronoprogramma per completare la valorizzazione di uno dei siti storici più importanti della città.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La morte della 17enne Rebecca Galli: Messina non può ignorare l’emergenza stradale
Indagini sulla morte di Rebecca Galli, nel registro degli indagati il 16enne alla guida dello scooter
Strade, parcheggi e accesso al mare a Ortoliuzzo: iter in corso dopo quasi 30 anni di attesa
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED