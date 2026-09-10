MessinAttiva si sposta dalla spiaggia ai monti. Giornata di pulizia dei Colli Sarrizzo

Venerdì 11 settembre l'iniziativa di tutela ambientale. Ritrovo alle 17 da Don Minico per unire trekking e rimozione dei rifiuti

Dopo le iniziative promosse sul litorale cittadino, i volontari di MessinAttiva ampliano il raggio d’azione dei propri interventi di pulizia e valorizzazione del territorio, spostando l’attenzione dalle coste alla dorsale collinare dei Peloritani.

L’associazione ha infatti promosso per la giornata di venerdì 11 settembre, a partire dalle ore 17, un appuntamento aperto alla cittadinanza nella nota località di Don Minico, sui Colli San Rizzo.

L’iniziativa sui Peloritani e la sinergia con Messinaintrek

A spiegare le ragioni della scelta sono gli stessi organizzatori: «Questa volta, abbiamo deciso di riporre le infradito e indossare le scarpette da montagna. Dopo aver osservato la presenza di molti rifiuti sui monti Peloritani, abbiamo scelto di organizzare la nostra prima raccolta, lontana dalla spiaggia, perché l’ambiente merita di essere valorizzato e protetto ovunque».

Per l’occasione, la realtà ambientalista ha stretto una collaborazione strategica con un’altra associazione attiva sul territorio: «Per questa nuova avventura, abbiamo chiesto la collaborazione di Messinaintrek, un gruppo ben consolidato in città che si dedica all’organizzazione di giornate di trekking, passeggiate tranquille e altre esperienze nella natura. Tra i due gruppi da tempo è nata una forte amicizia e abbiamo pensato che fosse il momento giusto per camminare insieme per il bene della natura che entrambi amiamo e rispettiamo».

Modalità di partecipazione e punto di ritrovo

Il programma prevede il raduno dei partecipanti nell’area dei Colli Sarrizzo per poi proseguire a piedi lungo i sentieri circostanti: «Vi invitiamo quindi venerdì 11 settembre, dalle ore 17, da Don Minico, per poi percorrere insieme un po’ di strada nella natura e dirigerci verso un’area attrezzata».

L’evento è aperto a tutti gli appassionati e ai cittadini desiderosi di contribuire al decoro delle montagne messinesi: «Per questa raccolta, l’unica cosa di cui avrete bisogno sarà la passione e l’amore per il territorio. Sacchi e guanti, come da prassi, li forniremo noi», concludono i promotori.