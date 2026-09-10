 Policlinico di Messina, Usb denuncia grave carenza di operatori socio sanitari

Policlinico di Messina, Usb denuncia grave carenza di operatori socio sanitari

Redazione

Policlinico di Messina, Usb denuncia grave carenza di operatori socio sanitari

giovedì 10 Settembre 2026 - 10:10

Il sindacato si rivolge all’assessore regionale alla Salute Marcello Caruso: "Servono assunzioni straordinarie e valorizzazione del personale in appalto"

Il Coordinamento Nazionale USB Pubblico Impiego Sanità denuncia la grave carenza di Operatori Socio Sanitari presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Martino” di Messina e chiede alla Regione Siciliana un intervento urgente per il potenziamento dell’organico.

Con una nota datata 8 settembre 2026, a firma di Rosa Lisitano, l’organizzazione sindacale si rivolge all’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, e, per conoscenza, a Elvira Amata, direttrice amministrativa dell’AOU nella qualità di sostituta del direttore generale, e a Giovanna Spatari, rettrice dell’Università degli Studi di Messina.

Secondo USB, la carenza di OSS ha assunto carattere strutturale e rende sempre più complessa l’organizzazione dei servizi assistenziali. Il sindacato segnala che dirigenti e coordinatori, pur impegnandosi nella gestione delle risorse disponibili, si trovano a dover distribuire un numero insufficiente di operatori rispetto alle necessità dei reparti.

La situazione, si legge nella nota, determina frequentemente condizioni nelle quali un numero ridotto di OSS e infermieri è chiamato ad assistere un numero elevato di pazienti, con ripercussioni sulle condizioni di lavoro del personale, sulla qualità dell’assistenza e sulla sicurezza delle cure.

USB richiama inoltre l’attenzione sul ricorso dell’Azienda a una ditta privata per l’affidamento del servizio OSS. Pur riconoscendo lo sforzo organizzativo compiuto, il sindacato ritiene che tale soluzione non sia sufficiente a coprire il reale fabbisogno dei reparti e a rispondere alla complessità assistenziale di un Policlinico universitario. Secondo l’organizzazione, questa situazione comporta un ulteriore carico di lavoro per infermieri e OSS, con conseguenze che ricadono soprattutto sui pazienti.

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