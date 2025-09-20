MessinAttiva torna in spiaggia per il World Cleaniup Day: raccolta dedicata a Nino Micali

A pochi giorni dalla scomparsa dell'ex presidente del Cus e della Fibs Sicilia, l'associazione ha organizzato un evento di pulizia sul litorale del Ringo

MESSINA – MessinAttiva ha lanciato un appello alla cittadinanza per una nuova raccolta in spiaggia, stavolta al Ringo. L’appuntamento è per il 21 settembre alle 17, in occasione del World Cleanup Day. L’evento è giunto al settimo anno e si svolgerà dal 20 al 28 settembre in tutto il mondo. MessinAttiva collaborerà con Benefit Piantando e l’associazione “Save the planet”, due realtà che operano a livello nazionale.

La spiaggia del Ringo scelta per ricordare Micali

Gli attivisti hanno anche spiegato che la scelta del Ringo non è a caso. È stata presa per onorare la memoria di Nino Micali, un appassionato sostenitore del recupero della stessa spiaggia e del lungomare, noto per il suo impegno instancabile nella salvaguardia del territorio. Nino Micali, con la sua dedizione, ha ispirato molti membri della comunità a prendersi cura delle bellezze naturali di Messina, promuovendo azioni concrete per la pulizia delle spiagge e la protezione dell’ambiente.

L’invito è rivolto a tutti, “dai giovani agli anziani, a unirsi per raccogliere rifiuti, fare nuove conoscenze e discutere su come proteggere l’ambiente marino. Forniremo sacchi e guanti; portate solo la voglia di contribuire. Speriamo di trasformare questa iniziativa in una festa di sensibilizzazione. Grazie a chi parteciperà per rendere il nostro più sano e pulito”.