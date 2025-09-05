Lo sport messinese e l’università piangono la scomparsa di Nino Micali

Si è spento a 63 anni, ha fatto tanto per lo sport in città

MESSINA – Ci ha lasciati stanotte l’ex presidente del Cus Messina e presidente della Fibs (Federazione Italiana Baseball Softball) Sicilia professore Nino Micali. Un grande uomo di sport e punto di riferimento dell’intera comunità sportiva messinese. Non aveva mai smesso di impegnarsi socialmente e sportivamente tanto che negli ultimi anni prendeva ancora parte a gare di nuoto in acque libere.

Questa l’iniziativa della Ssd UniMe per ricordarlo: “In segno di cordoglio, gli impianti sportivi della Cittadella Sportiva Universitaria, del complesso sportivo Primo Nebiolo e di Palazzo Mariani rimarranno chiusi per l’intera giornata di oggi, venerdì 5 settembre”. Il presidente, il Consiglio direttivo e tutta la SSD UniMe si stringono al dolore della famiglia.