 Lo sport messinese e l'università piangono la scomparsa di Nino Micali

Redazione

venerdì 05 Settembre 2025 - 09:00

Si è spento a 63 anni, ha fatto tanto per lo sport in città

MESSINA – Ci ha lasciati stanotte l’ex presidente del Cus Messina e presidente della Fibs (Federazione Italiana Baseball Softball) Sicilia professore Nino Micali. Un grande uomo di sport e punto di riferimento dell’intera comunità sportiva messinese. Non aveva mai smesso di impegnarsi socialmente e sportivamente tanto che negli ultimi anni prendeva ancora parte a gare di nuoto in acque libere.

Questa l’iniziativa della Ssd UniMe per ricordarlo: “In segno di cordoglio, gli impianti sportivi della Cittadella Sportiva Universitaria, del complesso sportivo Primo Nebiolo e di Palazzo Mariani rimarranno chiusi per l’intera giornata di oggi, venerdì 5 settembre”. Il presidente, il Consiglio direttivo e tutta la SSD UniMe si stringono al dolore della famiglia.

Un commento

  1. salvatore 5 Settembre 2025 09:15

    Era mio amico,come la sua famiglia.Dal padre ereditò valori sani che trasmise in ogni attività.Nacque in via Palermo dove il Padre esercitava,da maestro,l’arte della pasticceria siciliana. Amava sfidare il mare,furono epiche le sue lunghe nuotate,il suo impegno per lo sport.Il commosso nostro ricordo lo accompagni nella sua ultima traversata.

