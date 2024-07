Meteo. Da 8 giorni Messina non scende sotto i +26°C, lunedì atteso un calo termico

Cambiamenti in vista la prossima settimana

METEO MESSINA – La cappa di afa che da giorni sta opprimendo l’Italia, e in particolare la Sicilia, raggiungerà il suo picco nella giornata di oggi, quando si toccheranno valori molto elevati, accompagnati da indici di umidità relativa elevatissimi. E’ vero che le brezze contribuiranno a mitigare la calura, ma durante le ore notturne l’aumento dei valori di umidità relativa contribuiranno a rendere il caldo un po’ più opprimente, specie nelle zone fortemente “urbanizzate” della città (dove c’è poco verde e tanto cemento che scalda l’ambiente). Inoltre Messina, per la sua posizione geografica, circondata dal mare su tre lati, vanta il primato di essere una delle città con le temperature minime notturne più alte d’Italia. Solo ieri la minima è stata di +26,8°C, da ben otto giorni di fila nella città dello Stretto di notte non si scende mai sotto i +26°C. Un evento davvero notevole, non tanto come intensità, bensì durata. Siamo alla 30esima “notte tropicale” di fila, e probabilmente fino al mese di settembre in città si registreranno minime superiori ai +20°C (specie ora che i mari sono un brodo).

Da diversi giorni di fila nel cuore della notte la città di Messina non riesce a scendere sotto i +26°C.

Sabato 20 luglio 2024

Al mattino cielo poco nuvoloso con qualche innocua nube di passaggio. Il clima sarà molto afoso, ma in parte mitigato dal soffio del vento termico da Nord sullo Stretto, che sarà anche teso in città. In serata delle velature si avvicineranno da ovest. Mari quasi calmi o poco mossi, localmente mosso lo Stretto.

Domenica 21 luglio 2024

Giornata calda e soleggiata, con un cielo che si manterrà poco nuvoloso per gran parte della giornata. Di giorno le massime raggiungeranno valori sui +32°C +33°C, mentre di notte le minime saranno ancora elevate, mantenendosi sopra i +25°C +26°C. Venti deboli a regime di brezza sulle coste, con il solito grecale sullo Stretto. Mari poco mossi.

L’aria più temperata in discesa dalla valle del Rodano lunedì.

Tendenza per la prossima settimana

Ma fortunatamente da lunedì 22 luglio la calura batterà in ritirata, con l’arrivo dei temperati venti di maestrale che porteranno aria atlantica pronta a spazzare via l’afa, con il ritorno a temperature nella media o poco sotto. Il clima ad inizio settimana sarà decisamente più piacevole, per via dell’abbassamento dei valori di umidità relativa, sulle coste tirreniche inoltre si affaccerà un po’ di nuvolosità, ma il rischio di eventuali piogge o isolati acquazzoni sarà davvero molto basso.

Fra mercoledì 24 e giovedì 25 si prevede un nuovo incremento delle temperature, ma ancora è presto sapere se si ritornerà a valori simili a quelli registrati a questi giorni. Noi ovviamente ci auguriamo di no.