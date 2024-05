“La Lega vuole punire i no ponte e il progetto è di 32 anni fa” VIDEO

Angelo Bonelli a Piazza Cairoli per le Europee di Avs commenta l'emendamento di ieri e annuncia: "Ho presentato un nuovo esposto alla Procura"

MESSINA – Angelo Bonelli a piazza Cairoli per la campagna elettorale di Alleanza Verdi Sinistra alle Europee. Il portavoce di Europa Verde commenta uno dei fatti del giorno: “Ieri sera il deputato Igor Iezzi ha presentato un emendamento al disegno di legge sicurezza in discussione in commissione Affari costituzionali. Un emendamento che prevede l’aumento di due terzi delle pene relative a chi protesta per impedire la realizzazione di opere strategiche infrastrutturali. L’intenzione è chiara: colpire la protesta dei siciliani e calabresi. Una proposta autoritaria e inaccettabile alla quale noi risponderemo in modo netto, con un’opposizione dura in Parlamento”.

Bonelli ha anche esibito un documento del Consiglio superiore dei lavori pubblici: “Alcune settimane fa ho chiesto al ministro Salvini in aula quale fosse l’organismo tecnico che validava il progetto del ponte sullo Stretto. La legge prevede che sia il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con un parere vincolante e obbligatorio. L’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, ha risposto che il parere è già stato dato. Io sono riuscito ad avere questo parere e risale al 10 ottobre 1997. Per giunta, in relazione a un progetto presentato il 31 dicembre 1992. In sintesi, stiamo parlando di un progetto di 32 anni fa. Non è accettabile”.

Nel frattempo, il leader politico ha presentato “un secondo esposto integrativo alla Procura della Repubblica di Messina. Il motivo? Ritengo inammissibile, un film surreale, che stiamo analizzando qualcosa datato 1992”.

Con il portavoce, erano presenti oggi a piazza Cairoli, per un comizio, la coordinatrice cittadina dei Verdi Alessandra Minniti, il coordinatore siciliano Mauro Mangano e i candidati nelle Isole per Avs Giuliana Fiertler (messinese), Emanuele Barbara e Cinzia Dato, con il capolista Leoluca Orlando.

