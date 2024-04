Meteo Messina: bel tempo e clima mite, le piogge continueranno a latitare

L'alta pressione garantirà il bel tempo fino al prossimo fine settimana.

Il mese di aprile si apre all’insegna di condizioni meteorologiche tardo primaverili, con il ritorno dell’alta pressione africana, pronta a garantire tempo stabile, caldo e soleggiato ovunque. Purtroppo non avremo precipitazioni e le temperature già sopra le medie del periodo rischiano di aggravare le condizioni di siccità, che già attanagliano molte aree della regione.

Al contempo, l’arrivo delle prime masse d’aria calde, di matrice sub-tropicale continentale, dall’entroterra africano, favorirà le condizioni ideali per la formazione dell’affascinante quanto temuto (soprattutto per i marinai) fenomeno della “lupa”. La tipica “nebbia di mare” che proprio in questo periodo dell’anno si sviluppa lungo lo Stretto di Messina e i mari limitrofi, fra Ionio e Tirreno. Entro il weekend, con il nuovo sbuffo di aria molto calda subtropicale continentale in risalita dal Sahara, fra Tirreno e Ionio avremo nuovamente le condizioni meteorologiche idonee per rivedere il fenomeno.

Mercoledì 3 aprile 2024

Al mattino avremo un cielo poco nuvoloso, o velato, su tutti i nostri settori, con transito di cirri e cirrostrati in mattinata. La visibilità sarà ottimale, mentre i venti da Nord soffieranno tra il debole e il moderato, specialmente lungo lo Stretto. Temperature massime pronte a raggiungere i +20°C +21°C, minime sui +12°C.

Giovedì 4 aprile 2024

Giornata all’insegna del tempo stabile e soleggiato, con cielo poco nuvoloso o al massimo parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio prevarrà il bel tempo su tutti i settori, con venti deboli a regime di brezza e mari quasi calmi, poco mosso solo lo Stretto di Messina. Le massime si potranno spingere oltre la soglia dei +20°C, minime di +12°C +13°C.

Venerdì 5 aprile 2024

Sarà un venerdì assolato ovunque, con tendenza a graduale incremento delle velature entro la serata. Clima ancora caldo per il periodo, con possibili massime sui +21°C +22°C. Venti molto deboli e mari quasi calmi. Possibilità di vedere foschie e qualche banco di nebbia sullo Ionio in nottata.