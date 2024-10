Meteo Messina, ci attende un ponte di Ognissanti con massime sui +25°C

Cosa succederà i prossimi tre giorni

METEO MESSINA – La situazione meteorologica rimane bloccata, a causa dell’insistenza sull’Europa centro-settentrionale un solido anticiclone, che fa da muro all’umido flusso perturbato atlantico. Nel frattempo le perturbazioni atlantiche entrate sul Mediterraneo rimangono bloccate, come il caso della depressione isolata sul mar delle Baleari, che sta causando una severissima ondata di maltempo sulla Spagna orientale (oggi allerta rossa a Valencia). Al contempo, un’altra ma ben più profonda depressione, colma di aria molto fredda di origine artica, dalla Scandinavia tende a spostarsi verso la Russia europea, imprimendo una rotazione all’anticiclone presente sull’Europa centrale.

Ciò contribuirà a far abbassare di latitudine l’anticiclone, spingendolo fin sul Mediterraneo, dove assicurerà un lungo periodo stabile e soleggiato, fino al ponte di Ognissanti. Va però detto che se al suolo i valori pressori saranno più alti, in quota avremo un abbassamento della pressione, che potrebbe favorire infiltrazioni di umidità, producendo della nuvolosità stratificata, di passaggio.

Mercoledì 30 ottobre 2024

Al mattino cielo poco nuvoloso, tendente al parzialmente velato, con qualche nuvoletta bassa al primo mattino vicino i monti che contornano lo Stretto di Messina. Nel pomeriggio qualche velatura si farà strada da ovest. Clima molto mite, ma con ampia escursione termica fra giorno e notte. Le massime potrebbero superare i +24°C +25°C. Venti molto deboli, mari quasi calmi.

Giovedì 31 ottobre 2024

Giornata caratterizzata da ampi e diffusi spazi soleggiati, alternati al passaggio di velature e qualche stratificazione in quota. Clima molto mite, con massime che in città potranno raggiungere valori di oltre +24°C, mentre durante le ore notturne le minime scenderanno sui +17°C +18°C. I venti spireranno molto deboli, a prevalente regime di brezza, con una componente da Nord sullo Stretto. Mari quasi calmi.

Venerdì 1 novembre 2024

Il giorno di Ognissanti sarà caratterizzato da tempo stabile, generalmente poco nuvoloso, con un clima molto gradevole e una ventilazione lieve. Di giorno le temperature massime in città, così come sulle località costiere della zona tirrenica e ionica, potranno toccare valori di oltre +23°C +24°C, mentre di notte si scenderà sotto i +17°C +18°C. Venti deboli di brezza lungo le coste e mari quasi calmi. Insomma un clima ideale per gli ultimi bagni di stagione.