Meteo Messina: dopo l'impulso freddo delle scorse ore tornerà il bel tempo - Tempostretto

Atteso anche un graduale aumento delle temperature massime

Dopo l’impulso freddo in quota, transitato nelle scorse ore, l’anticiclone oceanico tornerà alla riconquista del bacino centrale del Mediterraneo, riportando condizioni di tempo stabile e soleggiato anche sulla nostra Isola. Lasciati alle spalle i danni prodotti dalla grande “levantata” della scorsa settimana sull’area ionica, in questa settimana l’elemento saliente sarà rappresentato da un graduale e progressivo aumento delle temperature massime, che da mercoledì e giovedì si spingeranno oltre la soglia dei +15°C +16°C. L’alta pressione, inoltre, renderà i venti deboli, fino a molto deboli o assenti, nella giornata di giovedì.

Martedì 14 febbraio 2023

La giornata di San Valentino caratterizzata da cieli poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, con tempo prevalentemente soleggiato e temperature poco sotto le medie, soprattutto per quel che concerne i valori minimi. In pieno giorno le massime non supereranno i +14°C, minime sui +8°C. Venti da deboli a moderati, fra NW e Nord, e mari poco mossi.

Mercoledì 15 febbraio 2023

Giornata bella e soleggiata un po’ ovunque, anche se non mancherà il passaggio di qualche innocuo annuvolamento lungo lo Stretto di Messina. Ampie porzioni di cielo sereno altrove. In serata cieli stellati ovunque. Le temperature massime raggiungeranno valori sui +16°C, minime sui +7°C +8°C. Venti deboli da Nord, mari da quasi calmi a poco mossi.

Giovedì 16 febbraio 2023

L’anticiclone ci regalerà un’altra giornata di bel tempo, con ampi spazi di sole e qualche innocua nuvoletta di passaggio. Le temperature massime, complice anche l’indebolimento dei venti, raggiungeranno punte di oltre +16°C. Ancora freddo durante le ore notturne, con minime sui +8°C. Venti molto deboli o assenti, mari quasi calmi.