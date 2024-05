Meteo Messina: fra sole e qualche nube, da giovedì temperature in aumento

Settimana maggiormente soleggiata, con qualche nube in transito e temperature in deciso aumento

Nei prossimi giorni nuovi impulsi instabili continueranno ad interessare le regioni settentrionali, con nuove occasioni per piogge e temporali. Le regioni meridionali rimarranno ai margini. Pur in assenza di un solido promontorio anticiclonico il tempo si presenterà prevalentemente stabile e soleggiato, anche se non mancherà il passaggio di annuvolamenti, anche compatti, e qualche episodio di instabilità pomeridiana sui rilievi.

Martedì 28 maggio 2024

Giornata caratterizzata da spazi soleggiati alternati al passaggio di nubi sparse da nord-ovest. Sui rilievi dell’entroterra si assisterà allo sviluppo di una certa nuvolosità cumuliforme. Ampi rasserenamenti verso sera. Temperature massime sui +26°C, minime attorno i +18°C +17°C sul livello del mare. Venti deboli, con rinforzi da Nord sullo Stretto. Mari da poco mossi, a localmente mosso in serata lo Ionio.

Mercoledì 29 maggio 2024

Giornata con alternanza fra nuvole e spazi soleggiati, anche piuttosto ampi. Il sole prevarrà per gran parte della giornata. Le temperature massime si porteranno a cavallo dei +25°C +26°C, le minime si attesteranno intorno i +18°C. Ventilazione debole a regime di brezza e mari generalmente poco mossi.

Giovedì 30 maggio 2024

Ci attende una giornata caratterizzata dal passaggio di velature e nubi medie, alternate ad ampi spazi soleggiati. Da segnalare l’aumento delle temperature massime, indotto sia dalla forte radiazione solare di fine maggio che dal contemporaneo afflusso di aria calda in quota. Di giorno le massime supereranno la soglia dei +28°C, mentre la sera i valori termici scenderanno sotto la soglia dei +18°C +19°C. Venti deboli a regime di brezza, tendenti a ruotare dai quadranti meridionali sullo Ionio.