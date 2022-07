Meteo Messina: temperature massime e umidità in aumento, moderato effetto afa in settimana - Tempostretto

Pur essendo ai margini dell'eccezionale ondata di calore che investe l'Europa centro-occidentale, nei prossimi giorni assisteremo ad un aumento delle temperature

Rispetto a buona parte dell’Europa centro-occidentale, alle prese con una nuova storica ondata di calore che sta spingendo i termometri oltre la soglia dei +38°C +40°C in molte città e località della Francia occidentale e del Regno Unito, la nostra Sicilia, trovandosi ai margini del promontorio anticiclonico africano, si trova ancora protetta dalla “radice calda” di questo imponente anticiclone di blocco. Anche se alle nostre latitudini, fortunatamente, non si intravedono grosse ondate di calore all’orizzonte, nei prossimi giorni assisteremo ad un aumento delle temperature, sia massime che minime, causa l’afflusso in quota di aria decisamente più calda, di tipo subtropicale continentale.

Mercoledì 20 luglio 2022

Giornata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e caldo in generale intensificazione, per il richiamo di aria sempre più calda e secca dall’entroterra desertico algerino, che si solleverà in direzione del bacino centrale del Mediterraneo. Nei bassi strati, anche se non si raggiungeranno valori molto elevati, la sensazione di caldo verrà acuita dai valori dell’umidità relativa elevati, che torneranno a spingersi sopra la soglia dei 70/80 %, creando un “effetto afa”. Le massime raggiungeranno i +32°C, minime sui +24°C +25°C sul livello del mare. Venti deboli a regime di brezza, con una leggera ventilazione da Sud nello Stretto. Mari di conseguenza quasi calmi, al più increspato lo Stretto.

Giovedì 21 luglio 2022

Giornata caratterizzata da tempo stabile, caldo e soleggiato, con qualche leggera velatura di passaggio sui cieli dello Stretto di Messina. Clima caldo, con le temperature massime che raggiungeranno punte di +32°C +33°C in città, valori sopra i +34°C +35°C sono possibili nelle aree più interne della provincia. I venti soffieranno deboli a regime di brezza, con il “grecale” prevalente sul capoluogo e nello Stretto. Mari quasi calmi, poco mosso lo Stretto di Messina.

Caldo in ulteriore intensificazione nel weekend?

Probabilmente fra venerdì 22 e sabato 23 luglio 2022 le temperature massime potrebbero schizzare ulteriormente verso l’alto, senza pero troppi eccessi. Di notte la colonnina di mercurio farà fatica a scendere al di sotto dei +25°C +26°C. In compenso il tempo continuerà a mantenersi molto stabile e soleggiato, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi, salvo il passaggio di locali velature in quota. Sullo Stretto di Messina tornerà a soffiare il “vento cavaliere”, anche moderato sulla città.