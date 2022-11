Meteo Messina: torna il sereno ma rimane l'incognita maltempo nel weekend - Tempostretto

L'alta pressione riporterà il bel tempo, ma nel weekend...

Dopo il transito della perturbazione atlantica del fine settimana, che ha prodotto delle piogge benefiche su gran parte del nostro territorio, l’arrivo di aria più fresca dall’Atlantico settentrionale ha riportato le temperature su valori prossimi alle medie del periodo. Con l’allontanamento verso l’Egeo della perturbazione il tempo tende nuovamente a migliorare, per la spinta, da sud-ovest, di un nuovo promontorio anticiclonico sub-tropicale, pronto ad assicurare condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature poco sopra le medie stagionali.

Anche se saremo lontano dai valori termici elevati, sperimentati nel mese di ottobre. Questo promontorio anticiclonico sarà alimentato da aria calda in quota, d’estrazione subtropicale continentale, che dal continente magrebino risale verso l’Europa centro-occidentale. Nei bassi strati, invece, resisterà una ventilazione settentrionale piuttosto debole, a prevalente regime di brezza, capace di rendere il clima più fresco e piacevole sulle località costiere.

Martedì 8 novembre 2022

Al mattino cieli poco nuvolosi, a tratti parzialmente nuvolosi solo lungo lo Stretto, con qualche nube innocua sui Peloritani. Il sole la farà da padrone per gran parte del giorno un po’ ovunque, con cieli limpidi e poco nuvolosi in serata. La temperatura massima raggiungerà i +21°C, minima sui +15°C +16°C. Venti deboli a regime di brezza, con locali rinforzi da Nord sul capoluogo. Mari poco mossi, increspato lo Stretto.

Mercoledì 9 novembre 2022

Ancora prevalenza di tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi un po’ ovunque. Nelle ore serali i cieli sereni e limpidi permetteranno un ottimo irraggiamento dei terreni (rapida perdita di calore), con un conseguente raffreddamento dello strato d’aria prossimo al suolo. Ciò accentuerà l’escursione termica fra il giorno e la notte, visto che di giorno le massime supereranno la soglia dei +20°C, mentre le minime si attesteranno intorno i +15°C. Venti deboli settentrionali e mari da quasi calmi a poco mossi.

Giovedì 10 novembre 2022

Giornata caratterizzata da tempo stabile e soleggiato un po’ ovunque, con cieli in larga parte sereni o poco nuvolosi, venti deboli a regime di brezza sulle coste, ancora da Nord e N-NE sullo Stretto, e mari quasi calmi. In serata atteso il passaggio di innocue velature in quota. Le temperature massime si manterranno sui +20°C, le minime fra i +15°C e i +16°C.

Possibile maltempo nel weekend

Questo tempo anticiclonico dovrebbe proseguire fino alla giornata di venerdì 11, poi da sabato 12 novembre si potrebbe assistere a un peggioramento del tempo per l’arrivo di una goccia fredda (cut-off) retrograda, che dal sud dell’Ucraina si muoverà verso i Balcani, seguendo un moto “retrogrado” (da est verso ovest), lungo il bordo più meridionale dell’imponente anticiclone, pronto ad isolarsi sull’Europa centrale. Tale depressione fredda in quota, se scivolerà sullo Ionio, richiamerà un flusso di fredde e instabili correnti orientali, pronte a causare piogge, anche abbondanti, sui settori ionici di Calabria e Sicilia.