Meteo Messina: tornano a salire le temperature, ecco dove si vedranno i temporali di calore

Una evoluzione tutta da monitorare nei prossimi giorni

MESSINA – La perturbazione responsabile delle piogge e dei temporali, localmente intensi, che hanno colpito la Sicilia, e il Messinese, a inizio settimana, con veri e propri nubifragi (120 mm in 2 ore sui Nebrodi sono un dato da alluvione lampo), si è allontanata verso levante, esaurendo buona parte delle sue energie. Al contempo, pero, l’area del Mediterraneo sarà interessata da un campo di pressione media e livellata, che durante le ore diurne favorirà lo scoppio dell’instabilità pomeridiana sulle aree più interne, con i consueti temporali di calore localizzati (non facili da prevedere in termini di spazio e tempo).

Da segnalare, inoltre, come il cuore dell’anticiclone subtropicale, nei prossimi giorni, si sposterà verso l’Europa centro-settentrionale, lasciando il bacino del Mediterraneo scoperto a possibili infiltrazioni di aria più fresca in quota, capaci di generare fenomeni di forte instabilità dalla prossima settimana. Una evoluzione tutta da monitorare nei prossimi giorni, visto l’enorme mole di energia in gioco, fornita da mari ancora molto caldi in superficie. Il rischio di manifestazioni temporalesche, anche lungo le aree costiere, sarà maggiormente elevato.

Sabato 24 agosto 2024

Al mattino giornata prevalentemente soleggiata con cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso, causa il transito di locali velature in quota. Nel corso della mattinata assisteremo ad un incremento della nuvolosità cumuliforme sulle aree montuose interne, fra Nebrodi, Etna e Peloritani meridionali, dove nel corso del pomeriggio potranno nascere dei temporali di calore. Sulle aree costiere il tempo rimarrà prevalentemente soleggiato, anche se sulla fascia tirrenica, durante il pomeriggio, si assisterà ad un aumento della nuvolosità, per il dissolvimento dei temporali in azione sulle aree interne. Le temperature subiranno un lieve aumento, con massime sui +30°C +31°C e minime notturne sui +24°C +25°C. Venti da deboli a molto deboli a regime di brezza. Mari quasi calmi.

Domenica 25 agosto 2024

Giornata prevalentemente soleggiata al mattino, seppur con un cielo offuscato per velature leggere e molta umidità. Durante la tarda mattinata e il pomeriggio si assisterà allo sviluppo di imponenti nubi cumuliformi che daranno luogo a improvvisi temporali di calore a ridosso delle aree montuose più interne. Soprattutto fra Nebrodi ed Etna. Altrove il tempo rimarrà asciutto, ma con nubi di passaggio e molta umidità, soprattutto durante le ore notturne. Temperature in linea con le medie, un po’ più elevate le minime notturne (effetto del mare caldo). I venti si disporranno dai quadranti settentrionali, con il ritorno del grecale sullo Stretto, moderato, a tratti teso, lungo tutto il litorale cittadino. Mari poco mossi, increspato lo Stretto, mosso lo Ionio.